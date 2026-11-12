Il San Martino d’Oro a Crescere Insieme e alla Fondazione Portofranco

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Crescere Insieme e Fondazione Portofranco Magenta sono le due realtà associative alle quali è stato assegnato il San Martino d’Oro 2026.

Ecco a chi è stato assegnato il San Martino d’Oro 2026

Il riconoscimento è stato conferito nella serata di ieri, mercoledì 11 novembre, nella Basilica di Magenta in occasione delle celebrazioni per il patrono della città per il loro impegno a sostegno delle giovani generazioni e delle loro famiglie.

«Per il generoso impegno dei tanti loro volontari dedicato all’assistenza ai giovani, affiancati con cura e dedizione lungo il cammino di crescita umana e culturale, per sostenere e favorire il loro inserimento nella società»: questa la motivazione con cui la comunità magentina ha voluto rendere omaggio all’attività delle due associazioni, riconoscendo il valore di un impegno quotidiano che rappresenta una risorsa preziosa per il territorio.

A rappresentare la comunità magentina sono stati il sindaco Luca Del Gobbo, il prevosto don Federico Papini e il presidente della Pro Loco Magenta Pietro Pierrettori. A ricevere il San Martino d’Oro, in rappresentanza delle due realtà associative, sono stati Emanuele Contaldo ed Ezio Bianchi.

Le celebrazioni proseguono fino al 22 novembre

L’assegnazione del riconoscimento si inserisce nel calendario delle iniziative dedicate a San Martino, che proseguiranno nei prossimi giorni tra appuntamenti religiosi, cultura e tradizioni popolari. La giornata di ieri, mercoledì 11 novembre, festa liturgica di San Martino, ha visto la celebrazione della Messa solenne delle 10.30 in Basilica e il tradizionale Concerto di San Martino delle 21, con il Coro civico Città di Magenta, la Cappella Aloysiana della Basilica, il Coro polifonico San Giuseppe di Pontenuovo e l’Orchestra da camera Ensemble Totem. Il programma religioso si concluderà oggi, giovedì 12 novembre, alle 18.30 con la Messa e la chiusura della Perdonanza di San Martino, preceduta da un momento di adorazione.

Gli appuntamenti con i mercatini proseguiranno sabato 14 novembre, dalle 8 alle 18, in via Mazzini, con le bancarelle di antiquariato, collezionismo, artigianato e hobbistica. In piazza Liberazione, dalle 11 alle 17, sarà invece presente lo stand del Comune con l’annullo filatelico. Sabato 21 novembre, sempre dalle 8 alle 18, tornerà in via Mazzini il mercatino a cura dell’Associazione culturale Triangolo Lariano. Le iniziative si concluderanno domenica 22 novembre con il Mercatino delle pulci in piazza Arrigo VII, dalle 8.30, organizzato dall’associazione Ergosfera.