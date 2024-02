Il saluto della Città al Giudice di Pace Monica Borsa

Oggi il sindaco Lorenzo Radice ha salutato e ringraziato a nome della Città di Legnano l’avvocato Monica Borsa che, con il 16 febbraio, concluderà il suo incarico di Giudice di Pace nell’ufficio di Palazzo Malinverni.

L’avvocato Borsa era stata destinata in supplenza come unico Giudice all’ufficio del Giudice di Pace di Legnano a partire dal primo gennaio 2017.

«Come amministrazione siamo impegnati ad accorciare la distanza fra i cittadini e i servizi loro erogati; in questo caso parliamo di una funzione in capo al Ministero della Giustizia che anni fa la giunta Centinaio aveva deciso di ripristinare in città e che noi, nel 2021, abbiamo portato in municipio creando le condizioni per un suo miglior funzionamento e fruizione da parte dell’utenza. All’avvocato Borsa va il mio grazie per l’importante e delicato lavoro svolto in questi anni a favore dei cittadini di questo territorio; ma il mio grazie va anche ai quattro dipendenti comunali che, per svolgere questo compito, sono costantemente impegnati a tenersi al passo con le novità in materia per rispondere al meglio alle richieste dell’utenza e fornire tutte le informazioni necessarie per orientarsi in un ambito complesso quale è la Giustizia».