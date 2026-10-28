Il salotto culturale della città

Maratona dei narratori e delle narratrici: il rito collettivo si è ripetuto

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Il sogno si è trasformato in realtà tra le mura della sala consiliare Franco Moschino del Castello di Abbiategrasso con la 19esima edizione della Maratona dei narratori e delle narratrici che ha sviluppato il tema «Il sogno».

Un rito collettivo

Una maratona culturale durata fino a sera quella che ha visto partecipare domenica molti appassionati di letteratura e cultura. Domenica 25 ottobre 2026 si sono alternati tanti partecipanti per celebrare una cerimonia che ogni anno all’inizio d’autunno si concretizza nelle storiche stanze del maniero Visconteo. Mentre il profumo delle castagne arrostite degli alpini si diffondeva dai bracieri di piazza Castello, per il centro storico, all’interno il rito collettivo di rinnovava.