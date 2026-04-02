Un importante gesto di solidarietà e attenzione verso i più piccoli arriva dal Rotary Club Magenta, che ha donato 6.500 euro all’ASST Ovest Milanese per sostenere un innovativo progetto dedicato alla Pediatria e alla Patologia Neonatale dell’Ospedale di Magenta.

Il Rotary Magenta dona 6.500 euro alla pediatria dell’ospedale

Nel corso della cerimonia svoltasi nei giorni scorsi, la donazione è stata simbolicamente consegnata al Direttore Generale dell’ASST Ovest Milanese, dottor Francesco Laurelli e alla dottoressa Luciana Parola, in rappresentanza della Fondazione dei 4 Ospedali ETS. Presente alla serata, il dott. Stefano Fiocchi, direttore del Dipartimento Materno-Infantile e Primario della Pediatria di Magenta,

La somma rappresenta un importante sostegno per l’acquisto di una centrale di telemonitoraggio e di due monitor dedicati ai piccoli pazienti della Patologia Neonatale di Magenta, recentemente riorganizzata secondo il modello delle family room. Nelle nuove stanze, operative da luglio 2023, vengono accolti neonati pretermine (oltre le 32 settimane di età gestazionale) o a termine con patologie, assistiti da personale altamente qualificato. Questo assetto ha permesso di incrementare la complessità delle cure e, allo stesso tempo, ridurre la separazione tra mamma e neonato, favorendo un approccio più umano e integrato.

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Una sorveglianza costante ma discreta

L’introduzione del sistema di telemonitoraggio permetterà una sorveglianza costante ma discreta, grazie a una centrale collocata al bancone infermieristico e collegata ai monitor posizionati in prossimità dei piccoli ricoverati. Si garantirà così un ambiente sereno, con allarmi meno invasivi e stress materno ridotto, senza rinunciare alla sicurezza clinica e alla tempestività d’intervento in caso di necessità.

Il progetto, con un costo di 10.000 euro per la centrale e 2.500 euro per ciascun monitor, prevede inoltre la futura estensione del sistema di monitoraggio a tutte le nove postazioni della Patologia Neonatale.

«Ringraziamo il Rotary Club Magenta per la sensibilità mostrata nei confronti dei nostri piccoli pazienti e delle loro famiglie – ha dichiarato il Direttore Laurelli –. Questa donazione rappresenta un investimento concreto nella qualità dell’assistenza e nel benessere delle mamme e dei neonati».

Con questo intervento, il Rotary Magenta conferma ancora una volta la propria vocazione al servizio della comunità, sostenendo progetti di alto valore umano e sanitario sul territorio.