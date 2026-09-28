Il rombo dei motori ha acceso la domenica di Vermezzo

Giornata ideale, con temperatura perfetta e una location impeccabile tra le campagne del milanese. Come ogni anno Vermezzo con Zelo ospita il Motoraduno del Motoclub di Abbiategrasso, quest’anno arricchito dalla presenze delle mitiche Fiat 500 d’epoca. Una manifestazione, quella di domenica 27 settembre 2026, che ha incuriosito e deliziato gli appassionati di ogni età. Un viaggio nel mondo dei motori, tra bolidi moderni e vere e proprie chicche vintage.

Quasi 100 moto

“Ormai, così come per il Motoraduno/Motoincontro di Bubbiano a fine Agosto, anche il Motoraduno di Vermezzo con Zelo è diventato anno dopo anno una tappa immancabile, voluta e che fa parte diciamo della storia del nostro Motoclub” ha ricordato Matteo Cucchi, presidente del Motoclub di Abbiategrasso.

I numeri parlando da soli: una 90ina di moto di ogni genere ed epoca e per la prima volta un piacevole gemellaggio con gli amanti delle macchine d’epoca, presenti con almeno una ventina di mezzi uno più bello dell’altro. Tanta gente non solo conduttori, ma anche spettatori, felici e contenti per una mattinata un po’ diversa dal solito, con qualche bel rombo di motori e tanta allegria

“Dopo il ritrovo, prima delle 11 la partenza con un’altra piacevole novità, una veloce visita alla splendida Cascina locale “Cascina Grande” con la spiegazione della sua storia secolare, grazie alla proprietà per la disponibilità! Poi il classico giro per le principali strade cittadine e infine l’arrivo con ricco Buffet offerto a tutti i partecipanti. Quindi un sincero grazie all’Amministrazione comunale che ogni anno ci concede il Patrocinio, grazie al sindaco Ada Rattaro, all’assessore Valentino Molino , al consigliere Andrea Di Franco. In sintesi una bella mattinata passata tra amici e appassionati di motori, molta presenza di “pubblico”, un evento che piace e cresce sempre più. Grazie ovviamente a tutti i partecipanti, vera anima di questo evento… E che dire, ci vedremo spero ancor più numerosi a Settembre 2027 ” conclude Cucchi.