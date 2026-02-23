Ieri, domenica 22 febbraio 2026, il Teatro Tirinnanzi di Legnano ha vissuto un pomeriggio di quelli che restano: il concerto dedicato a Frédéric Chopin (in collaborazione con le Scuole di Musica Paganini) ha registrato un grande successo, non solo per la qualità artistica, ma soprattutto per l’atmosfera che si è creata in sala.
Il ringraziamento delle scuole di musica Paganini per l’accoglienza di Legnano
Un grande ringraziamento arriva da Fabio Poretti, direttore delle Scuole di Musica Paganini rivolge alla città di Legnano e al territorio circostante, a tutti quello che si sono recati al Teatro Tirannanzi per il concerto di domenica, con il patrocinio del comune di Legnano e il sostegno della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate.
«Con una durata di oltre un’ora e quaranta, l’appuntamento ha confermato quanto la musica classica sappia ancora parlare al presente: una platea piena, attenta, partecipe, capace di lasciarsi guidare dalle sfumature di un repertorio che unisce poesia e virtuosismo. Il pubblico ha risposto con calore e concentrazione, premiando un’esecuzione intensa e curata in ogni dettaglio. Protagonista della serata è stato il M° Carlo Balzaretti, interprete di grande spessore, che ha saputo restituire la complessità e la delicatezza del mondo chopiniano con un equilibrio raro: rigore e libertà espressiva, chiarezza di fraseggio e profondità emotiva. Un’interpretazione capace di coinvolgere il pubblico dall’inizio alla fine, trasformando il concerto in una vera esperienza condivisa. Il risultato più significativo, però, è forse un altro: aver creduto nella musica classica e aver visto con i propri occhi quanto questa forma d’arte sia ancora attrattiva, viva, necessaria. La sala piena è stata la prova più concreta che, quando la proposta è di qualità e curata nei contenuti, il territorio risponde. E risponde bene. Particolarmente bello, inoltre, il coinvolgimento di molti allievi della scuola: una presenza che dà senso al lavoro quotidiano e che apre una prospettiva importante per i mesi a venire. Da qui in avanti, infatti, gli allievi avranno l’opportunità di apprezzare altri eventi di altissimo profilo, pensati per affiancare allo studio una dimensione fondamentale: l’ascolto dal vivo, l’incontro con grandi interpreti, la scoperta del teatro come luogo di crescita culturale. Il concerto di ieri è stato quindi non solo un successo di pubblico, ma anche un segnale forte: la musica, quando è proposta con ambizione e passione, sa creare comunità. E questo è solo l’inizio di un percorso che promette nuovi appuntamenti, nuove emozioni e la stessa, preziosa qualità vista sul palco ieri».
Il commento di Danila Battaglia
Le note di Chopin sembravano rimanere sospese nel buio, creando un clima raccolto e avvolgente.
«Il repertorio, musica classica, rimanevano in sospeso nel buio della sala, proprio un’atmosfera, quasi incantata, molto raffinata», ha raccontato Danila Battaglia, membro del consiglio di amministrazione della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, presente al concerto.