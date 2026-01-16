Il ringraziamento della comunità a don Giuseppe

Un sincero e sentito ringraziamento da parte dell’Amministrazione Comunale di Abbiategrasso a don Giuseppe Colombo che dall’1 gennaio 2026, dopo 26 anni di servizio nella comunità non ricopre più il ruolo di parroco della parrocchia di San Pietro apostolo.
Un lungo percorso fino a Bià
Don Giuseppe è nato a Castellanza (VA) il 23 febbraio 1949, è stato ordinato il 28 giugno 1973, ha svolto il ruolo di Vicario Parrocchiale e assistente dell’Oratorio di Corbetta dal 1973 al 1992 dove tutti lo chiamava “don Giusipin” è stato un punto di riferimento per i giovani corbettesi negli anni settanta e ottanta, poi parroco a Zibido San Giacomo dal 1992 al 1999 e infine l’arrivo ad Abbiategrasso come parroco di San Pietro dal 1999 ad oggi.
Il ringraziamento del sindaco e dell’Amministrazione
“Carissimo don Giuseppe, è con profonda gratitudine e sincero affetto che, a nome di tutta l’Amministrazione Comunale e della cittadinanza di Abbiategrasso, desideriamo rivolgerle questo saluto. In questi ventisei anni di cammino insieme come parroco di San Pietro, Lei è stato un punto di riferimento instancabile. Ha saputo guidare e sostenere la nostra comunità con una dedizione rara, distinguendosi per quella capacità di entrare in relazione con le persone in modo schietto, autentico e privo di formalismi, che è diventata il Suo tratto distintivo. Custodiamo nel cuore un’immagine potente che racconta la Sua missione: quando, nei giorni più bui della pandemia, Lei non ha mai smesso di offrire conforto, restando ogni giorno seduto davanti all’altare, pronto ad accogliere e ascoltare chiunque cercasse un contatto umano e una parola di speranza. Sapere che continuerà a vivere ad Abbiategrasso ci rasserena: la Sua presenza rimarrà un dono prezioso per la nostra città anche in questo “secondo tempo” del Suo ministero. Le auguriamo di cuore ogni bene, certi che la Sua fede e la Sua umanità continueranno a essere luce per chi Le sta accanto. Che la Grazia divina La accompagni e la protegga sempre. Con immensa riconoscenza” il sindaco Cesare Nai e l’Amministrazione Comunale di Abbiategrasso
Anche dal mondo dei social tanti i messaggi di ringraziamento per il suo operato, un parroco che rimarrà sempre nel cuore dei Sampietrini, ma anche di tutta la città di Abbiategrasso.