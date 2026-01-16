Il ringraziamento della comunità a don Giuseppe

Un sincero e sentito ringraziamento da parte dell’Amministrazione Comunale di Abbiategrasso a don Giuseppe Colombo che dall’1 gennaio 2026, dopo 26 anni di servizio nella comunità non ricopre più il ruolo di parroco della parrocchia di San Pietro apostolo.

Don Giuseppe è nato a Castellanza (VA) il 23 febbraio 1949, è stato ordinato il 28 giugno 1973, ha svolto il ruolo di Vicario Parrocchiale e assistente dell’Oratorio di Corbetta dal 1973 al 1992 dove tutti lo chiamava “don Giusipin” è stato un punto di riferimento per i giovani corbettesi negli anni settanta e ottanta, poi parroco a Zibido San Giacomo dal 1992 al 1999 e infine l’arrivo ad Abbiategrasso come parroco di San Pietro dal 1999 ad oggi.

“Carissimo don Giuseppe, è con profonda gratitudine e sincero affetto che, a nome di tutta l’Amministrazione Comunale e della cittadinanza di Abbiategrasso, desideriamo rivolgerle questo saluto. In questi ventisei anni di cammino insieme come parroco di San Pietro, Lei è stato un punto di riferimento instancabile. Ha saputo guidare e sostenere la nostra comunità con una dedizione rara, distinguendosi per quella capacità di entrare in relazione con le persone in modo schietto, autentico e privo di formalismi, che è diventata il Suo tratto distintivo. Custodiamo nel cuore un’immagine potente che racconta la Sua missione: quando, nei giorni più bui della pandemia, Lei non ha mai smesso di offrire conforto, restando ogni giorno seduto davanti all’altare, pronto ad accogliere e ascoltare chiunque cercasse un contatto umano e una parola di speranza. Sapere che continuerà a vivere ad Abbiategrasso ci rasserena: la Sua presenza rimarrà un dono prezioso per la nostra città anche in questo “secondo tempo” del Suo ministero. Le auguriamo di cuore ogni bene, certi che la Sua fede e la Sua umanità continueranno a essere luce per chi Le sta accanto. Che la Grazia divina La accompagni e la protegga sempre. Con immensa riconoscenza” il sindaco Cesare Nai e l’Amministrazione Comunale di Abbiategrasso