Il ringraziamento della città a don Innocente Binda

Attualità

Un caloroso abbraccio della comunità e grazie speciale da parte dell’Amministrazione comunale

Ieri, domenica 31 agosto 2025, giornata di grandi emozioni per tanti fedeli che hanno salutato e ringraziato don Innocente Binda, per 11 anni parroco della Comunità Pastorale San Carlo di Abbiategrasso , con una commossa cerimonia nella Basilica di santa Maria Nuova.

Si trasferirà a Milano

Al compimento del 75esimo anno di età, don Innocente ha infatti rassegnato le dimissioni da parroco, “ma non da prete” – come ha specificato nell’omelia pronunciata durante la celebrazione solenne delle 18 – ricevendo dal vescovo un nuovo incarico. Monsignor Binda dal 6 settembre prossimo verrà trasferito a Milano San Babila, con la richiesta specifica, durante i fine settimana e i festivi, di essere di supporto alla Parrocchia di Vermezzo con Zelo. Al suo posto arriverà don Angelo Puricelli.

In molti hanno voluto ringraziare don Innocente per il suo operato e tra questi anche il sindaco Cesare Nai , a nome di tutta l’Amministrazione comunale, è stato chiamato a salutare il parroco uscente, per il quale ha avuto parole di stima e affetto.

L’intervento del sindaco