Il ricordo di Nassirya: “Onoriamo chi è caduto, guardando al bene che ha costruito”

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Commozione ed esortazioni a “costruire tutti insieme la pace”. La cerimonia con cui il Comune di Rho ha ricordato giovedì le vittime della strage del 12 novembre 2003 a Nassiriya, in Iraq, ha riunito tantissime persone in Sala Consigliare, a partire dai rappresentanti delle forze dell’ordine attive sul territorio. Erano presenti gli Assessori Maria Rita Vergani (Vicesindaco), Nicola Violante ed Emiliana Brognoli, i consiglieri Clelia La Palomenta e Monica Varasi, molti dipendenti comunali, le Associazioni d’Arma e diversi cittadini. In mattinata, davanti alla stele che ricorda tutti i nomi delle vittime accanto al Monumento al carabiniere di via Pertini, nel Parco Europa, è stata deposta una corona. In Municipio, al suono del Silenzio, sono stati ricordati tutti i caduti di Nassirya e tutti i 188 caduti in tutte le missioni internazionali di pace.

La tragedia

Nel 2003 fu messo in atto un terribile attentato contro il contingente italiano impegnato nella missione Antica Babilonia. Un camion cisterna pieno di esplosivo scoppiò davanti all’ingresso della base Maestrale, sede della MSU italiana dei Carabinieri, provocando l’esplosione del deposito munizioni. Persero la vita 28 persone, 19 italiani e 9 iracheni. Questi i nomi:

Arma dei carabinieri

Sottotenente Enzo Fregosi

Sottotenente Giovanni Cavallaro

Sottotenente Filippo Merlino

Sottotenente Alfonso Trincone

Maresciallo aiutante S. UPS Massimiliano Bruno

Maresciallo Aiutante S. UPS Alfio Ragazzi

Maresciallo Capo Daniele Ghione

Brigadiere Giuseppe Coletta

Brigadiere Ivan Ghitti

Vicebrigadiere Domenico Intravaia

Appuntato Andrea Filippa

Appuntato Horatio Majorana

Esercito Italiano

Capitano Massimiliano Ficuciello

Maresciallo Capo Silvio Olla

Primo Caporal Maggiore Alessandro Carrisi

Caporal Maggiore Emanuele Ferraro

Caporal Maggiore Pietro Petrucci

Civili

Marco Beci, cooperatore internazionale

Stefano Rolla, regista.

In quella che è diventata la Giornata del Ricordo dei Caduti Militari e Civili nelle Missioni Internazionali per la Pace, sono intervenuti il Sindaco Andrea Orlandi, il Generale di Brigata Carmine Sepe, Comandante del Comando Militare Esercito “Lombardia”, il Colonnello Emanuela Rocca, che comanda il Gruppo Carabinieri di Rho e il generale in congedo Vincenzo Giallongo. La cerimonia, presentata da Manuel Barbera per l’Ufficio Cerimoniale, è iniziata con la proiezione di un video di Rai Storia, che rievoca i fatti del 2003.

I commenti

Il generale Vincenzo Giallongo ha ricordato uno per uno i caduti, che conobbe personalmente in Iraq e in diverse missioni:

“Uno di loro mi è morto tra le braccia, di tutti conservo un ricordo particolare: uno per il caffè del mattino, l’altro per i suoi silenzi, uno per la serietà l’altro per la timidezza. E poi Filippo Merlino, che partecipava a ogni missione per poter sostenere le spese per il figlio con disabilità – ha ricordato – Ringrazio l’Amministrazione comunale di Rho per la sensibilità che sempre dimostra in questa occasione. Ugo Foscolo diceva che non si dimenticano i morti se chi è vivo li ricorda: non si muore finché qualcuno ti ricorda. Accanto ai propri cari a buon diritto dovremmo considerare anche questi ragazzi morti a Nassirya, che erano in Iraq a portare benessere, a cercare di far crescere quelle popolazioni che vivevano in grandi difficoltà. Erano costruttori di pace e sono caduti per portare in alto il nome dell’Italia. Non si andava a fare la guerra, tanto che non avevamo nemmeno delle bare a disposizione e abbiamo dovuto chiederle al contingente americano. Non possiamo dimenticarci né di loro né di tutti coloro che hanno dato la vita in altre situazioni, penso alle quattro persone cadute in Bosnia nei giorni scorsi. Tutti loro non moriranno mai finché vivranno nel nostro ricordo”.

Il Colonnello Emanuela Rocca nel 2003 frequentava il primo corso ufficiali aperto alle donne e ha voluto citare i nomi di tutti i caduti:

“A ciascuna di noi furono affidati i parenti di ogni vittima, rimanemmo con loro una settimana, andando a prenderli per raggiungere la camera ardente e poi i funerali. Quando Fabio Merlino, 13 anni, figlio del maresciallo Filippo Merlino, uscì in carrozzina dall’ascensore indossando l’uniforme turchina del padre fu un colpo al cuore. Già sentivo di avere perso qualcuno a cui sentivo di essere legata, anche senza un legame parentela, attraverso gli occhi di quel ragazzo presi consapevolezza del nostro ruolo per la costruzione della pace. Qui al Territoriale pensiamo all’ordine lungo le strade, tra la gente, quei militari si davano da fare per bimbi, donne e anziani che nemmeno conoscevano. Davvero chi opera nelle missioni di pace dona sé stesso agli altri. Allora la guerra entrò nelle case degli italiani e per le strade di Roma si riversarono fiumi di persone, per questo oggi è importante ricordare tutti i caduti nelle missioni internazionali, compresi i quattro caduti in Bosnia il 29 ottobre, la ferita più fresca: il sergente Simone Ruggia e il Sergente Claudio Marchesi (Esercito Italiano), il tenente Franco Adriano Zecchillo e il Sergente Laura Procacci (Corpo Militare Volontario della Croce Rossa). Il cordoglio comune ci aiuta a capire che la memoria di chi ha dato la vita per l’Italia non appartiene solo alle forze armate e alle istituzioni ma diventa patrimonio vissuto di tutta la collettività”.

Il generale Carmine Sepe ha tenuto un discorso denso di citazioni colte, concluso citando le parole di Giosué Carducci:

“La libertà è un’idea fulgente di bellezza e di pietà. Io benedico chi per lei cadea, io benedico chi per lei vivrà”. Suo obiettivo è stato proprio legare il ricordo di chi ha perso la vita al desiderio di creare un mondo in cui sia bello vivere: “Ci raduniamo per la morte ma non per le cose belle. Ebbene, dovremmo cambiare postura, essere più felici di vivere insieme, è il senso della comunità che si raduna attorno al bene. Noi serviamo con uniformi diverse un Paese che dovremmo amare sempre di più, perché è ancora più bello di quanto sappiamo. Ricordo, rimembrare e rammentare smuovono il cuore (cor), le membra, la mente. Siamo presenti con tutti noi stessi. Vivo questi momenti con forte trasporto emotivo, pensando che se sono oggi un generale lo devo a chi è arrivato prima di me ma soprattutto ai miei genitori, una casalinga e un operaio, che mi hanno educato all’attenzione agli altri e ad apprezzare la cultura, mi hanno donato il senso della felicità e il rispetto per tutti. Ci chiamano forze armate, vogliamo essere forze amate, perché siamo al servizio degli altri. E in questo non puoi bleffare, come non bleffavano quei ragazzi caduti a Nassirya. Ero a capo dei piani di quella operazione interforze. Li conoscevo bene. Con loro parlavamo di figli, famiglie, Italia, molti di loro avevano preso a cuore la protezione dei siti archeologici, della cultura. In molte missioni anche portando le caramelle ai bambini ci hanno sparato addosso. Quando parti sai che vai ad aiutare una popolazione, a difendere la democrazia, ma sai anche che ci puoi lasciare la vita. E’ il dramma di chi giura fedeltà alla patria ed è consapevole di poter tornare in una bara avvolta dal tricolore”.

Sepe ha ricordato i tre verbi di un soldato: “Mandare, perché si viene mandati, per una linea strategica: Andare, ed è il livello operativo; Essere, perché ciascuno deve metterci il suo”.

Il generale ha invitato a ricordare che ci sono 188 famiglie italiane che piangono caduti in missioni internazionali:

“Non esiste chi vince da solo e chi perde da solo, siamo una squadra. Non dobbiamo guardare solo la morte, pur rendendo consapevoli delle difficoltà cui si va incontro. Onoriamo caduti militari e civili. Dobbiamo guardare a loro e guardare alla vita. Morirono d’amore, come cantava Giuni Russo proprio in quel 2003. Penso a San Francesco e al suo mandato in punto di morte: “Andate, correte, professate, non giudicate e sorridete”.

A chiudere la cerimonia il Sindaco Andrea Orlandi:

“Penso alla prospettiva dei vostri interventi, che parte dall’umano e guarda agli accadimenti della storia con gli occhi di chi la vive in prima persona. Vedo un filo che unisce diverse giornate: il 4 novembre, il ricordo di San Francesco, la Giornata dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza che celebreremo il 20 novembre. Penso a chi si mette al servizio degli altri lasciando i propri affetti, per dare la propria vita allo Stato per i valori che sono fondamento della nostra società. Si donano i propri talenti, restituendo quanto si è ricevuto nella vita. Questo spinge a operare con piena coscienza anche oltre il proprio territorio. I militari servono con professionalità e capacità, non basta il buon cuore. Sono testimoni importanti per i nostri giovani: non serve cercare i grandi nomi, i veri testimoni delle istituzioni a volte li troviamo accanto a noi. Riconoscerli è fondamentale, come ispirarsi a loro. I loro nomi sono nei libri dei cuori”.

Come Sepe il Sindaco ha preso ispirazione dalla sala consigliare: