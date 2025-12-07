Il riconoscimento a Vittorio Gianella, che conclude il suo servizio dopo 37 anni

I Vigili del fuoco volontari del Distaccamento di Corbetta salutano il loro caposquadra. Vittorio Gianella, 61 anni il 7 dicembre, è pronto ad andare in congedo per raggiunti limiti di età dopo 37 anni di onorato servizio.

Il suo percorso

Vittorio è entrato a far parte dei pompieri volontari il 15 aprile 1988, ha ricoperto il ruolo di vigile volontario fino al 2009, per poi diventare caposquadra e dal 2017 capo Distaccamento. Oggi, dopo aver dedicato gran parte della sua vita al servizio dei cittadini, «tra la gente per la gente», come recita il motto dei Vigili del fuoco, Vittorio si prepara a salutare i suoi colleghi e la sua caserma che per quasi quarant’anni è stata la sua seconda casa.

Il riconoscimento

A rendergli omaggio, oltre ai colleghi e alla sua famiglia, l’Amministrazione comunale e il sindaco Marco Ballarini che domenica scorsa gli ha consegnato una targa di riconoscimento «simbolo di gratitudine per il tempo, l’impegno e l’amore con cui ha servito i Vigili del fuoco e la cittadinanza».

«Grazie di cuore al nostro capo Distaccamento per tutti questi anni di dedizione – afferma il primo cittadino – Sempre pronto a intervenire, guidare e sostenere la squadra con passione e professionalità, ha lasciato un segno indelebile nella caserma e nella comunità. Un esempio e un punto di riferimento per tutti noi. Insieme alla vice sindaco Linda Giovannini e all’assessore Giuliano Gubert abbiamo festeggiato questo importante traguardo con una targa di riconoscimento». L’intero Distaccamento si unisce commosso nell’augurare una buona pensione allo storico Vigile del fuoco.