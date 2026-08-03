Il raddoppio Albairate-Mortara resta un miraggio

Per il raddoppio Mortara-Albairate non è mai il momento. Recentemente è stato pubblicato il piano commerciale della rete di Rfi edizione 2026. Questo documento importantissimo, che viene pubblicato a cadenza annuale, dice quali sono e saranno i lavori di potenziamento infrastrutturale della rete ferroviaria italiana con orizzonte i 5 anni successivi: precisamente tra il 2026 e il 2030. Il piano commerciale viene definito a valle di un altro importante atto e cioè l’aggiornamento del contratto di programma tra Ministero delle infrastrutture e trasporti e Rfi, atto formalizzato nella stessa data del 17 luglio. Siccome c’è una diretta connessione di causa (contratto di programma) ed effetto (piano commerciale della rete) possiamo tranquillamente affermare che i contenuti dei due documenti, per quanto concerne i lavori cantierati e cantierabili (perché finanziati), coincidono assolutamente.

L’associazione Mi.Mo.Al

Traspira una certa delusione il commento dell’associazione pendolari Mi.Mo.Al guidata dal suo presidente Franco Aggio:

«Rileviamo che nel piano commerciale è del tutto assente ogni riferimento al raddoppio (completo o selettivo) della linea ferroviaria Mortara-Albairate. Come associazione non ci aspettavamo nulla di diverso in quanto abbiamo sempre fatto notare che alle promesse, alle dichiarazioni non ha mai fatto seguito nessun impegno formale da chi per i vari ruoli ricoperti poteva farlo. L’assurdo si è raggiunto nel 2025 quando in sede di conversione del decreto legge infrastrutture è stato presentato e poi approvato un emendamento (che è diventato un articolo di quella legge) in cui era prevista la nomina di un commissario per il potenziamento della Mortara-Albairate: l’emendamento era stato presentato da alcuni parlamentari della Lega. Il commissario previsto per la Mortara-Albairate sarebbe dovuto essere nominato dal ministro delle infrastrutture e trasporti: è passato più di un anno e il ministro Matteo Salvini non lo ha ancora nominato. Le Amministrazioni di Abbiategrasso, Vigevano e Mortara che si sono succedute dal 2018 (perché in quell’anno è nata l’associazione Mi.Mo.Al ) a oggi che nonostante le nostre sollecitazioni non si sono mai impegnate veramente per chiedere e portare a casa un’opera fondamentale per il territorio in questione e per i suoi cittadini. Non sono mai andati a battere continuamente e ripetutamente i pugni sul tavolo delle sedi competenti per portare a casa il risultato (una volta, nel 2024, sindaco e vicesindaco di Abbiategrasso sono andati da Salvini e sui social hanno detto che sarebbero arrivati i risultati, mai pervenuti). Chiediamo a Regione Lombardia un incremento, il prima possibile, del numero delle corse sulla Alessandria-Mortara-Milano: nella tratta a binario unico c’è ancora un pò di capacità».

Migliaia di pendolari dimenticati

«Il raddoppio resta un miraggio», asserisce Simone Negri consigliere regionale Pd.