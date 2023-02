Il progetto "Pero 2030" presentato all'ordine degli architetti

Il Comune di Pero è stato invitato dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Milano, nell’ambito di un evento formativo organizzato dal Centro Studi PIM, con oggetto “Il sistema dei servizi pubblici e di interesse pubblico: riqualificare la città pubblica per promuovere inclusione e coesione sociale”, destinato ai professionisti iscritti all’Ordine.

Pero 2030 come modello all'ordine degli architetti

Nella prima parte del corso sono stati forniti elementi di inquadramento quali l’analisi socio demografica della città di Milano e Metropolitana e le strategie tematico-territoriali derivanti dal Piano territoriale metropolitano, a ribadire l’importanza delle relazioni tra il capoluogo lombardo e il territorio metropolitano, anche sul tema dei servizi e dell’inclusione e coesione sociale.

Tra i casi di studio presi in considerazione nella seconda parte dell’evento, è stata presentata l’esperienza di progettazione strategica della “Pero 2030”, che il Comune di Pero ha avviato negli ultimi anni intercettando la convergenza di opportunità innescate dal processo per la Variante Generale al Piano di Governo del Territorio e dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR.

La riqualificazione degli spazi urbani

Si è trattato di un lungo e articolato percorso imperniato su una riflessione trasversale e ad ampio raggio sulla città pubblica e il sistema dei servizi, con l’obiettivo di costruire un disegno strategico in grado di orientare la programmazione delle opere pubbliche, la pianificazione generale e attuativa e la

ricerca di finanziamenti pubblici.

Il “progetto strategico per la città pubblica” di Pero, preso ad esempio nella riflessione sulle buone prassi per la pianificazione sistemica dei servizi pubblici, con particolare attenzione alla riqualificazione dei servizi e degli spazi urbani e ai processi di integrazione, inclusione e coesione sociale, ha coinvolto team

multidisciplinari di esperti, tecnici, assessori, aziende, istituti di formazione e cittadini, con momenti di brainstorming e condivisione di scenari e prospettive di sviluppo, workshop con imprese e università, laboratori nelle scuole, sondaggi, passeggiate e incontri pubblici aperti alla cittadinanza, con l’obiettivo di raccogliere e valorizzare le istanze e le energie positive che il territorio è in grado di esprimere.

Un nuovo centro civico e la scuola primaria

L’intervento della Responsabile del Servizio Sviluppo del Territorio, arch. Simona Losi, dal titolo “Un progetto strategico per la città pubblica a Pero: nuovo polo civico culturale e riqualificazione del complesso scolastico-sportivo”, ha illustrato nelle sue diverse articolazioni tale percorso, che ha avuto come esito, oltre all’adozione degli strumenti di pianificazione, dal Masterplan del verde al Telaio della ciclabilità urbana, fino alla Variante al PGT e tutti i piani di settore a corredo, anche l’individuazione e lo sviluppo di una serie di proposte di intervento della città pubblica per le quali, in due casi, sono stati ottenuti importanti finanziamenti pubblici: la costruzione di un centro civico-culturale in Piazza Marconi e la realizzazione di un nuovo edificio per la scuola primaria in via Giovanni XXIII, attualmente in fase di progettazione definitiva- esecutiva.