17enne investito da un bus: trasportato in elisoccorso

Grave incidente nel pomeriggio di lunedì 13 febbraio ad Abbiategrasso. Un giovane di 17 anni è stato investito da un bus di linea in prossimità delle strisce pedonali in Viale Carlo Cattaneo, proprio di fronte alla sede dell’azienda multiservizi Amaga.

17enne investito da un bus

Erano le 15.30 quando il giovane, secondo le prime ricostruzioni stava camminando sul marciapiede: all’improvviso ha attraversato la strada forse non accorgendosi o non sentendo il pullman che stava arrivando dalla stazione ferroviaria in direzione piazza Samek, dove si svolge il mercato cittadino e sede dell’istituto Geriatrico Golgi Redaelli.

Una direttrice trafficata che circonda il centro storico di Abbiategrasso. L’impatto tra il bus e il 17enne è stata violento. Subito sono scattati i soccorsi. Sul posto l’agenzia regionale per le emergenze ha inviato un'ambulanza e un'automedica in codice rosso.

Dopo le valutazioni è stato trasportato a Pavia

Giunti sul posto i sanitari hanno subito stabilizzato il ragazzo che ha riportato vari traumi in diverse parti del corso. Sul posto è giunto anche l’elisoccorso che ha trasportato il giovane al Policlinico San Matteo di Pavia in codice giallo, giunto in ospedale alle 17.30 circa.

Sulla dinamica del sinistro stanno lavorando gli agenti della Polizia Locale di Abbiategrasso che hanno raccolto tutti i rilievi del sinistro. La strada è stata bloccata per un paio d’ore causando forti disagi sul traffico locale e sulle corse dei bus.