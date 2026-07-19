Il progetto per l’aggregazione giovanile dà i suoi frutti

Il progetto per l’aggregazione giovanile a Casorezzo dà i frutti sperati.

Successo per il progetto Traguardi finanziato dalla Regione

Il Comune di Casorezzo, attraverso l’Assessorato alle Politiche Sociali e in stretta collaborazione con la Cooperativa Sociale Albatros, ha sviluppato un progetto per i giovani. E lo ha fatto nel perimetro di «Traguardi», progetto finanziato nell’ambito del Bando Sprint-piano di zona Regione Lombardia e che martedì scorso ha coinvolto oltre 40 giovani.

Un’occasione servita a fotografare i bisogni delle nuove generazioni

Un percorso per i giovani con l’obiettivo di avviare un’attenta analisi dei bisogni delle nuove generazioni e potenziare l’intera rete educativa locale. Un lavoro che ha visto lavorare in sinergia tutti gli attori locali che si occupano di giovani: dalle Associazioni sportive a quelle culturali, alle agenzie educative del territorio come i genitori, la scuola, l’oratorio e lo spazio giovani “La Saletta” posta all’interno del plesso scolastico e messa a disposizione del Comune di Casorezzo.

Bene il pasta party e la visione della partita

La sera del 14 luglio si è svolto un evento dedicato ai giovani dal titolo «Pasta Party», all’interno dell’oratorio parrocchiale. E’ stato un momento di aggregazione e socializzazione per i giovani, che hanno avuto modo di cenare insieme e di condividere anche un momento più ludico assistendo insieme alla partita su maxi-schermo.