Il progetto Forestami arriva ad Albairate

Si è tenuta sabato mattina 11 novembre 2023, una piantagione collettiva ad Albairate con cittadini e volontari che hanno partecipato alla messa a dimora di 1.953 nuove piante del progetto Forestami presso l'area incolta del villaggio Ravello, zona stazione ferroviaria. 1.953 piante per una nuova area boscata di quasi 10mila mq, la piantagione ha visto la partecipazione di molti cittadini, alcuni dei quali avevano partecipato all’iniziativa Custodiscimi.

“La possibilità di una piantagione Forestami qui ad Albairate è per noi motivo di orgoglio. Principalmente per due motivi: da un lato il progetto ci consente la messa a dimora di un importante numero di esemplari, il tutto lavorando in una sinergia pubblico-privato con partner quali Città metropolitana e Microsoft Italia; dall’altro la presenza di un progetto Forestami ad Albairate è la conferma della grande attenzione che la nostra amministrazione comunale ha sempre avuto nei confronti dell’ambiente” ha dichiarato Flavio Crivellin, Sindaco di Albairate.