Il “Presepe delle meraviglie”, realizzato al Castello di Robecco dall’artista Fernando De Cillis, si conferma non solo un’opera di grande valore artistico e spirituale, ma anche un concreto gesto di solidarietà.

Il presepe delle meraviglie raccoglie più di mille euro che dona all’Airc

Le offerte raccolte durante l’esposizione del presepe sono state devolute alla Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro ETS, a sostegno della ricerca sui tumori pediatrici. La donazione ammonta a 1.062,00 euro, come attestato dal bonifico effettuato nei giorni scorsi.

Il progetto, fortemente voluto e sostenuto dall’amministrazione comunale, aveva fin dall’inizio una duplice finalità: promuovere un messaggio di pace e speranza e trasformare la partecipazione dei cittadini in un aiuto concreto per i bambini oncologici. L’artista De Cillis aveva messo gratuitamente la propria arte a disposizione della comunità, realizzando un’opera di 25 metri quadrati costruita con un’antica tecnica del 1600 e con materiali di recupero.

La soddisfazione del sindaco Barni

Il sindaco Fortunata Barni esprime soddisfazione per il risultato raggiunto: “Il presepe è stato un segno di luce per la nostra comunità. Sapere che da questa esperienza è nato un gesto concreto di solidarietà rende ancora più significativo il lavoro fatto insieme”.

L’amministrazione comunale ringrazia l’artista e tutti i cittadini che hanno contribuito con le loro offerte, dimostrando ancora una volta come cultura, tradizione e solidarietà possano camminare insieme per il bene della comunità.