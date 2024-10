Il Premio Unci alla bontà a Insieme con Sorriso

Anche quest’anno la sezione provinciale di Milano dell'Unione nazionale Cavalieri d’Italia sostiene il volontariato con il Premio Unci.

Premio Unci, la cerimonia di consegna domenica 20 ottobre a Magenta

L'associazione, che ha sede a Parabiago, assegna la 17esima edizione del riconoscimento destinato a sodalizi che si distinguono per l’impegno in favore di buone cause, spesso nel silenzio e lontano dai riflettori. La cerimonia di consegna si terrà domenica 20 ottobre, alle 10.30, a Magenta (l’appuntamento è a Casa Giacobbe, in via 4 Giugno) e sarà preceduta, alle 8.30, da una Messa nella basilica di San Martino. Quest’anno il Premio Unci alla bontà sarà assegnato all’associazione Insieme con Sorriso onlus, mentre il Premio Unci alla solidarietà andrà all’associazione Ucapte-Una casa anche per te.

Il riconoscimento alla bontà andrà alla onlus Insieme con Sorriso di Casorezzo

La onlus Insieme con Sorriso, che ha sede a Casorezzo e in questo 2024 taglia il traguardo dei 25 anni di attività, è impegnata a realizzare progetti sanitari, sociali e di istruzione in Africa e in particolare in Sud Sudan e Uganda. In ogni area di intervento, ma soprattutto nell’area dei Monti Nuba, la onlus ha realizzato numerosi pozzi per assicurare alle popolazioni locali l’accesso all’acqua potabile, contribuendo così a garantire un’alimentazione più sana, a diminuire il rischio di contrarre malattie infettive, come ebola e malaria, oltre a risparmiare lunghi e pericolosi tragitti a donne e bambine, sulle quali ricade il carico della gestione della vita domestica. Oltre a ciò, Insieme con sorriso ha fin da subito fornito e spedito nei luoghi di intervento container con mezzi, macchinari e materiali necessari allo svolgimento dei lavori di costruzione degli edifici, utili poi anche per le attività progettuali.

Spiega Insieme con Sorriso:

"Ciò che negli ormai 25 anni di attività non è mai cambiato, è la modalità d’azione e l’obiettivo dell’associazione. Tutti i nostri progetti racchiudono in sé l’idea che ogni intervento debba essere coerente, concreto e duraturo, ma soprattutto la convinzione di 'salvare l’Africa con l’Africa'. In questo senso, si è sempre agito in collaborazione con le comunità presenti nei luoghi d’intervento, ascoltando e rispettando le culture e i saperi locali, nell’ottica di un arricchimento reciproco".

Il premio alla solidarietà sarà assegnato a Una casa anche per te di Paderno Dugnano

L’associazione di solidarietà famigliare Una casa anche per te (Ucapte), nata nel 2000 dal desiderio di alcuni giovani e di alcune famiglie dell’oratorio Don Bosco di Paderno Dugnano di costruire una rete e dei luoghi attraverso i quali vivere l’apertura all’altro e l’accoglienza come cifra essenziale del proprio modo di intendere la vita. L’associazione gestisce comunità per l’accoglienza di minori stranieri, organizza soggiorni di risanamento per ragazzi provenienti dalle zone colpite dalla nube tossica di Chernobyl, laboratori educativi, periodi di vacanza per famiglie e minori in difficoltà, percorsi per l’autonomia abitativa e l’inserimento lavorativo per nuclei famigliari e adulti in difficoltà, accoglienza di nuclei famigliari o monoparentali o adulti in condizioni di grave disagio. Dal 2015 collabora al recupero della Masseria di Cisliano, bene confiscato alla criminalità organizzata nel quale vengono organizzati momenti di formazione sui temi dell’accoglienza, della giustizia sociale, della legalità e della presenza delle mafie in Lombardia. Dal 2019 collabora con il Comune di Arluno e con una rete del terzo settore per il recupero di un bene confiscato nel quale vengono organizzati momenti di formazione sui temi della legalità e un’occasione di accoglienza per nuclei segnalati dall’Amministrazione comunale o da altri enti.

La cerimonia di consegna dei Premi Unci è organizzata con il patrocinio della Città metropolitana di Milano, della Città di Magenta e dei Comuni di Casorezzo e di Cisliano.

Nella foto di copertina: la consegna dell'edizione 2023 del Premio Unci alla bontà al Centro missionario magentino