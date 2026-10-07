Il pony Trilly entra a Villa Arcadia e commuove gli anziani

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Una visita fuori dall’ordinario, e accolta con emozione. Nel pomeriggio di mercoledì 30 settembre il Centro diurno della Rsa Villa Arcadia di Bareggio ha ospitato un incontro di pet therapy con una protagonista d’eccezione: il pony Trilly.

Un pony a Villa Arcadia

Hanno partecipato tutti gli ospiti del centro, oltre 20 anziani. L’attività è stata proposta dall’Associazione Equi-Librarsi pet therapy aps di Pogliano Milanese, che ha portato l’animale in struttura. L’incontro è stato condotto dal coadiutore dell’animale e da un secondo operatore, responsabile dell’attività, che hanno accompagnato gli ospiti nell’avvicinamento a Trilly: sguardi, carezze, mani tese verso il muso del pony.

Un tuffo nel passato

A colpire, più delle parole, sono stati gli occhi e le espressioni degli anziani: tanta commozione, sorrisi che si accendono, la voglia di avvicinarsi. Accarezzando il pony, molti di loro hanno fatto un tuffo nel passato, a quando accudivano gli animali da cortile e da stalla.

«Una risorsa preziosa»

Arianna Baroni, educatrice professionale a Villa Arcadia, spiega:

«Gli interventi assistiti con gli animali rappresentano una risorsa preziosa all’interno di una Rsa. Consentono infatti di integrare i percorsi riabilitativi già attivi, offrendo esperienze nuove, motivanti e altamente inclusive. Il contatto con l’animale diventa un canale privilegiato per stimolare le competenze residue, generare emozioni positive e favorire il benessere della persona».

A ottobre incontri settimanali anche in Rsa

Dopo l’esperienza più che positiva al Centro diurno, la pet therapy si allarga: nel corso del mese di ottobre anche gli ospiti della Rsa saranno coinvolti in incontri settimanali. È la prima volta che la struttura propone un ciclo strutturato di appuntamenti di questo tipo.

Trilly, una presenza abituale nei luoghi di cura

Non è la prima volta, invece, che Trilly porta sollievo nei luoghi di cura. Da anni il pony entra nelle strutture per anziani e disabili e ormai è una presenza abituale anche negli hospice di Vidas: ogni visita è «una piccola magia», fatta di stupore, vicinanza e ricordi legati ai cavalli che tornano alla mente. A Trilly è ispirato anche il personaggio del libro illustrato per bambini «Un pony molto speciale» di Fulvia Degl’Innocenti, con le illustrazioni di Alessia Urso, edito da Il Battello a vapore, che racconta con delicatezza la pet therapy e la malattia in famiglia.