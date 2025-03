Il polenta party del Lions club ha fatto il pienone

Una serata ricca per il Lions Club Giuseppe Maggiolini di Parabiago. Non solo per la cospicua raccolta di fondi, ma soprattutto per il numero dei partecipanti, per l’allegria e l’amicizia, oltre che per la sensibilità e la voglia di fare per gli altri che hanno dimostrato i presenti ma anche gli sponsor e i volontari della Parrocchia capitanati da Angela ed Eraldo. E' quella andata in scena sabato sera quando si è svolto il polenta party cha ha fatto registrare un'ottima partecipazione.

I protagonisti della serata

Alla presenza di un parterre di tutto rispetto nel quale spiccavano il PDG Gino Ballestra, don Maurilio Frigerio, don Luigi Colombo, il cerimoniere Distrettuale Patrizia Guerini Rocco, il presidente del Consiglio comunale Adriana Nebuloni, il presidente di Zona Ruggero Bottini, il Do Giuditta Barzetti, il Do Gabriele Necchi, il Do Paolo Cappelletti e il Do Franco Rossi, il LC Parabiago Giuseppe Maggiolini ha mandato in scena l’annuale incontro di primavera per “onorare quanto abbiamo scritto nella locandina e quindi per cambiare la vita ai bambini, ai giovani e a tutti coloro che fra di noi si trovano in difficoltà", ha annunciato il cerimoniere del Club Enrico Clerici che ha anche precisato chi sono i Lion facendo cenno agli interventi Lion a 360 gradi riferiti ai Cani Guida, alla raccolta occhiali usati, alle vaccinazioni per debellare il morbillo, agli screening contro il tumore al seno e alla pelle, allo sportello contro la ludopatia e all'Uate Riale di Parabiago.

Il pienone nella sala che ha ospitato la cena a base di polenta e spezzatino

La sala, che può contenere anche più di 200 persone, si è subito riempita sabato sera grazie al lavoro di coinvolgimento svolto dai soci Lions che hanno invogliato gli amici, parenti e anche i semplici conoscenti illustrando il menù, che prevedeva un antipasto sfizioso sia di salumi che di formaggi, oltre che di frutta accompagnato dal piatto forte: la famosa polenta macinata a pietra e cotta per non meno di tre ore affiancata o da spezzatino o da capretto ripieno; per concludere l’apoteosi di dolci fatti in casa, caffè ed il prezioso genepy artigianale offerto da don Luigi.

Il fuori programma di Visentin

Fra i partecipanti è stato subito individuato anche Sergio Visentin, presidente della Compagnia Teatrale “I Semper Alegher” che non si è negato ed ha regalato un fuori programma molto divertente come solo un professionista del suo calibro può e sa fare.

Il grazie alle attività che hanno reso l'evento possibile

Durante la serata sono stati distribuiti anche i premi offerti da molti sponsor il cui elenco completo era in bella mostra su tutti i tavoli; molto apprezzato quanto offerto dalla Pellicceria Albertalli, dal Calzaturificio Fratelli Rossetti, dalla Ditta Cozzi Casa per non parlare della ditta VI&Vi che ha donato i salumi e la ditta Amaltea che ha fornito il loro famoso caprino prodotto a chilometro zero.