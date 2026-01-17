Il PD a sostegno delle proteste del popolo iraniano

Il locale circolo esprime solidarietà al popolo iraniano.

“Nelle ultime settimane le città iraniane sono teatro di proteste coraggiose per la libertà, la democrazia e il diritto a una vita dignitosa. Il popolo iraniano vive una repressione durissima dei diritti civili, aggravata da una crisi economica e da un’inflazione che rende impossibile persino l’accesso a una casa.

Particolarmente centrale è il ruolo delle donne, soprattutto giovanissime, che con straordinario coraggio scendono in piazza rischiando la vita. Il regime risponde con una violenza senza freni, tra sparatorie sulla folla, esecuzioni sommarie e migliaia di vittime.

Il Partito Democratico, profondamente legato ai valori della pace e della resistenza, esprime con fermezza la propria posizione contro ogni forma di repressione. È fondamentale essere al fianco del popolo iraniano e delle comunità iraniane in Italia e all’estero, che vivono con angoscia il dramma dei propri familiari. Il Partito Democratico di Legnano ribadisce il proprio sostegno a chi lotta per libertà, diritti e democrazia”.