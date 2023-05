Il Parco di Villa Annoni finisce sotto i riflettori durante un convegno

Il Comune di Cuggiono organizza un convegno tecnico/scientifico sul Parco di Villa Annoni e lo fa con un ricco programma che andrà in scena giovedì 1 giugno, a partire dalle 9.30, in sala Gasparotto.

Il posizionamento del parco nella classifica del Pnrr

Il Parco di Villa Annoni è un parco di rilevante importanza per la monumentalità dell’impianto generale e per la presenza di un patrimonio arboreo di grande valore con specie botaniche di pregio, esemplari secolari in una scenografia che lascia senza fiato. Una realtà fragile che, pur essendo arrivata al 2° posto nella graduatoria dei giardini storici della città Metropolitana di Milano, non ha avuto accesso ai finanziamenti Pnrr ‘Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici’.

L'obiettivo del convegno

Il convegno vuole esplorare le dinamiche e i processi che hanno saputo valorizzare con successo giardini, parchi e paesaggi agrari attraverso un confronto propositivo tra diverse realtà affinché anche il parco di Villa Annoni e altri giardini storici possano tornare al loro splendore originario.

In programma tre sessioni

La prima sessione vuole mettere in evidenza come risorse uniche di bellezza, quali giardini, parchi e paesaggi agrari, siano anche preziosa riserva di biodiversità, forniscano servizi ecosistemici al territorio e siano importanti fattori di sviluppo sostenibile di comunità e territori. Lo raccontano le esperienze di Italia Nostra, del FAI, del Parco Ticino, di EcorNaturaSì. Esempi modello di gestione e valorizzazione di giardini storici molto noti quali Villa Arconati di Castellazzo e Villa Litta di Lainate verranno illustrati nella seconda sessione. Nella terza sessione si approfondiranno i temi dell’importanza del ruolo delle associazioni e stakeholder (Fedabo, Villa Litta ONLUS) nella tutela di territori, comunità e biodiversità. La sessione pomeridiana affronta nel dettaglio metodologie operative che hanno come punto di partenza la redazione di Piani di gestione, un utile strumento di programmazione che vuole contribuire a tenere alti gli standard di restauro, manutenzione e gestione dei giardini storici italiani. Saranno presentate le Linee guida per la gestione dei parchi e giardini storici della Rete ReGiS. Seguiranno approfondimenti su buone pratiche che devono essere adottate per una corretta manutenzione di parchi e giardini storici e non solo. In particolare, saranno approfonditi temi legati alla realtà del Parco di Villa Annoni che riguardano la gestione dei prati polifiti fioriti autoctoni, la gestione del vigneto e la cura e manutenzione degli alberi. Si tratta di approfondimenti importanti maturati dalla lunga esperienza universitaria e del mondo agricolo e imprenditoriale, dal lavoro condotto con il Centro per la Flora Autoctona della Lombardia e dalla Società Italiana di Arboricoltura che collaborerà anche con una visita tecnica tra gli alberi monumentali del parco di Villa Annoni.

Gli eventi collaterali

Nel Parco di Villa Annoni negli stessi giorni (1-3 giugno 2023) si terranno i Campionati Italiani di Tree Climbing organizzata dalla Società Italiana di Arboricoltura. Il Parco di Villa Annoni aderisce alle giornate APGI-Associazione Parchi e Giardini d’Italia, con l’iniziativa Appuntamento in Giardino in programma sabato 3 e domenica 4 giugno 2023.