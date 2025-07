Il Parco comunale intitolato a Enrico Mattei

Scelta

Il Parco comunale di via Sempione di Pero sarà intitolato a Enrico Mattei: la cerimonia è in programma per venerdì 18 luglio alle 18

La dedica

L’Amministrazione ha scelto di intitolare il parco comunale a una personalità di particolare rilievo, patriota italiano della lotta di liberazione, fondatore e primo

presidente di Eni, nonché artefice della rinascita economica dell’Italia nel secondo Dopoguerra.

«Enrico Mattei è riconosciuto per la sua visione strategica post bellica volta a garantire l’indipendenza energetica dell’Italia attraverso accordi innovativi con i Paesi produttori di petrolio, in particolare nel Medio Oriente e in Africa», ha dichiarato il sindaco Antonino Abbate.

E riaffermando il valore di una figura chiave della politica energetica del nostro Paese, di recente il Governo italiano ha deciso di intitolare a suo nome il Piano

Mattei, un progetto strategico e innovativo di ampio respiro volto a rilanciare e rinnovare i rapporti diplomatici, culturali ed economici con il continente africano.

L’intitolazione del parco di via Sempione a una figura simbolo di impegno civile, innovazione e visione strategica al servizio del Paese, rappresenta quindi un

momento di particolare rilevanza per la comunità e un’occasione di incontro e riflessione, aperta a tutta la popolazione, per riaffermare il senso di appartenenza e

la cura condivisa degli spazi pubblici.