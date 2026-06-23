Il Papa ringrazia l’Auser Ticino Olona per il progetto “Estate gentile”

Una lettera dal Vaticano per l’Auser Ticino Olona: Papa Leone XIV ha risposto all’invio del quaderno “Le storie di Estate gentile 2025” ringraziando i volontari del progetto.

Il Papa scrive all’Auser Ticino Olona

Stamattina, martedì 23 giugno, ha aperto la cassetta della posta e si è trovato tra le mani una lettera arrivata direttamente dal Vaticano. Una sorpresa inaspettata per Mauro Squeo, presidente di Auser Ticino Olona, che ha ricevuto un messaggio di ringraziamento e benedizione da parte di Papa Leone XIV per il progetto “Oltre l’età”, all’interno del quale rientra anche “Estate gentile”. La lettera della Segreteria di Stato Vaticana è arrivata in risposta all’invio del quaderno “Le storie di Estate gentile 2025”, pubblicazione con cui Auser Ticino Olona ha raccolto e raccontato le esperienze vissute durante la scorsa edizione dell’iniziativa. Un gesto che ha trovato riscontro direttamente da parte del Pontefice.

«Gli anziani sono un dono»

Squeo racconta:

«Avevamo inviato il quaderno che raccontava la scorsa edizione di Estate gentile e proprio ora che è nel vivo quella del 2026 è arrivato questo segno meraviglioso. Il Santo Padre ha voluto farci sentire la sua vicinanza, incoraggiandoci a proseguire con forza nel cammino intrapreso e ricordandoci di considerare sempre gli anziani come un dono e una benedizione da accogliere».

Il riconoscimento per “Oltre l’età”

Il riconoscimento riguarda il progetto “Oltre l’età”, la rete territoriale dedicata all’invecchiamento attivo che coinvolge enti pubblici, realtà del Terzo settore e istituzioni del territorio. Tra le iniziative più significative della rete c’è proprio Estate gentile, nata nel 2004 con l’obiettivo di contrastare la solitudine estiva degli anziani e favorire l’incontro tra generazioni. Dallo scorso 9 giugno è infatti in corso l’edizione 2026 del progetto. Sono 33 i giovani volontari coinvolti: 32 studenti delle scuole superiori e una studentessa universitaria che hanno scelto di dedicare parte delle proprie vacanze ad attività di compagnia, ascolto e supporto agli anziani del territorio.

«Desiderio autentico di fare del bene»

Il presidente dell’Auser Ticino Olona sottolinea:

«La maggior parte di questi ragazzi ha deciso di mettersi in gioco indipendentemente dai crediti scolastici. C’è un desiderio autentico di fare del bene, costruire ponti tra generazioni e dedicare tempo alla comunità».

Negli anni Estate gentile è diventata una delle esperienze più significative di welfare di prossimità del Legnanese, creando occasioni di incontro tra giovani e anziani attraverso semplici gesti quotidiani, dalle telefonate agli accompagnamenti per visite, commissioni e attività sociali.

I ringraziamenti del presidente Squeo

Squeo conclude:

«Grazie a Papa Leone XIV per le sue parole di luce, grazie al Comune di Legnano che ha creduto in questo progetto fin dal 2004, alle scuole partner e soprattutto ai nostri straordinari ragazzi. Siete voi il volto bello, giovane e gentile del nostro territorio».

La notizia sulla pagina facebook di Auser Lombardia

Una notizia tanto bella da spingere l’Auser Lombardia a diffonderla attraverso la propria pagina facebook. Qui il testo pubblicato poco fa:

PAPA LEONE XIV HA INVIATO UNA LETTERA DI RINGRAZIAMENTO AD AUSER TICINO OLONA PER IL PROGETTO “OLTRE L’ETÀ”, CHE COMPRENDE “ESTATE GENTILE”

Stamattina Mauro Squeo, presidente di Auser Ticino Olona APS ETSA, ha aperto la cassetta della posta e non poteva credere a ciò che ha trovato: “Avevo tra le mani una lettera inviata direttamente dalla Segreteria di Stato Vaticana, con un messaggio di ringraziamento e benedizione da parte di Papa Leone XIV! Avevamo mandato – racconta Squeo – il quaderno che raccontava la scorsa edizione di Estate Gentile e proprio ora che è nel vivo l’edizione 2026 è arrivato questo segno meraviglioso. Il Santo Padre ha voluto farci sentire la sua vicinanza, incoraggiandoci a proseguire con forza nel cammino intrapreso con “Estate Gentile” e lasciandoci una raccomandazione che custodiremo con cura, cioè considerare sempre gli anziani come un dono e una benedizione da accogliere. Il motore di questo riconoscimento sono i nostri giovani: dal 9 giugno, ben 33 giovani volontari (32 studenti delle superiori e una studentessa universitaria) hanno scelto di dedicare le loro vacanze estive agli anziani del territorio, offrendo ascolto, compagnia e supporto quotidiano. La maggior parte di questi ragazzi ha scelto di mettersi in gioco indipendentemente dai crediti scolastici. C’è un desiderio puro e profondo di fare del bene, di costruire ponti tra generazioni e di dedicare tempo alla comunità. Grazie a Papa Leone XIV per le sue parole di luce, grazie al Comune di Legnano che ha creduto in questo progetto fin dal 2004, alle scuole partner e, soprattutto, grazie ai nostri straordinari ragazzi! Siete voi il volto bello, giovane e gentile del nostro territorio”.