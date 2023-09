Il Palio di Furato se lo aggiudica il rione "La cruseta"

È stato ancora il rione della Cruseta ad assicurarsi il Palio di Furato.

Palio di Furato: se lo aggiudica il rione "La Cruseta"

Giunto alla sua quinta edizione il Palio è una sfida a giochi fra due rioni: la Cruseta, il cui nome deriva da una colonna votiva situata in via Santa Maria e che rappresenta la contrada bianca; il Caminun, che è la ciminiera del vecchio stabilimento tessile, simboleggia la contrada azzurra.

I contradaioli si sono sfidati in oratorio in giochi di una volta, come quello dell'oca e la corsa delle carriole, e la classica partita di calcio. Ancora una volta a vincere il Palio è stata la Cruseta, la contrada bianca che si era già aggiudicata la vittoria nel 2019, 2020, 2022. Gli azzurri del Caminun hanno vinto solo nel 2021 ma quello che conta non è chi si è aggiudicato la vittoria, ma stare insieme per divertirsi.

Il Palio è soprattutto festa di comunità, occasione per i residenti di stare insieme in allegria e anche quest'anno la partecipazione è stata molto alta. I promotori ringraziano tutti i volontari che hanno reso possibile l'organizzazione dell'evento.