Il paese piange Sergio Gavello, Presidente di Avis

L'ultimo saluto

Una figura di riferimento nel territorio albairatese e non solo per il suo straordinario impegno nel volontariato

Un esempio di umanità, solidarietà e altruismo era il cavalier Sergio Gavello, presidente di Avis Albairate che si è spento all’età di 69 anni, strappato all’affetto dei suo cari da una malattia implacabile.

Un riferimento per il territorio

Una figura di riferimento nel territorio albairatese e non solo per il suo straordinario impegno nel volontariato, che ha conquistato ben presto tutti grazie alla sua passione instancabile nel promuovere la cultura del dono, mettendo sempre al centro le persone e i valori della solidarietà.

Immancabile e molto sentita è stata la reazione della comunità avisina, che si stringe al dolore di familiari e amici:

"A partire dalla sua creazione nel 1963, la sezione Avis di Albairate ha trovato una presenza costante nel nostro amico e Presidente Sergio Gavello. Per tutti questi anni, Sergio è stato una guida per la sezione, dagli albori come donatore, fino agli anni di presidenza, ruolo ricoperto sempre con la massima serietà e dedizione. Anche grazie a lui, il gruppo di donatori iniziale è cresciuto sempre più, dando vita a una sezione ampia ed articolata a cui affluiscono anche i gruppi di Cisliano e Cassinetta di Lugagnano. La storia di Avis Albairate è ricca di sfide, per le quali Sergio è sempre stato in prima fila, offrendo supporto concreto in ogni occasione e manifestazione” hanno sottolineato i volontari di Avis Albairate.

Una vita dedicata all’Avis

L’elezione di Sergio per il ruolo di presidente è avvenuta nel 1993: da lì, non si è più fermato e si è sempre adoperato con entusiasmo ed energia per cercare di mantenere aggiornata e all’avanguardia l’associazione; ne sono una dimostrazione l’inaugurazione della nuova sede Avis e la partecipazione alle iniziative di aiuto e solidarietà in ex Jugoslavia e durante l'alluvione del Piemonte.

“Ricordiamo Sergio anche come promotore tramite Avis di campagne informative e di prevenzione su tutto il territorio. Ma soprattutto, vogliamo custodire il ricordo del nostro amico Sergio, disponibile con tutti i donatori, che accompagnava dall’accoglienza fino all’arrivo in sede, un compagno di battute durante il ristoro, sempre sorridente e allegro in ogni circostanza. L'attività svolta in questi anni lascerà per sempre un segno indelebile in tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo sia come donatori, sia come amici e collaboratori.” – concludono gli avisini di Albairate.

Tra i messaggi di cordoglio anche quelli della vicina sezione Avis di Abbiategrasso :

“Un uomo esemplare, che ha fatto della solidarietà e dell’impegno verso gli altri la sua missione. Il suo ricordo resterà vivo nei cuori di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo”

I funerali si sono svolti questa mattina, martedì 29 luglio 2025, nella chiesa di San Giorgio ad Albairate