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Il paese ha ricordato le vittime di Nassiriya: la cerimonia a San Vittore Olona.

Il paese ha ricordato le vittime di Nassiriya

Anche quest’anno San Vittore Olona ha ricordato le vittime della strage di Nassiriya. La cerimonia si è svolta la mattina di oggi, giovedì 12 novembre 2026, davanti al cippo, alla presenza del sindaco Marco Zerboni e delle autorità militari, civili e religiose. Presente anche il Gruppo alpini e la Protezione Civile.

Le parole del sindaco

“Ci siamo riuniti alla presenza delle autorità civili, militari ed ecclesiastiche , nonché alla presenza del gruppo sanvittorese degli alpini e della protezione civile , attorno al cippo dedicato ai Martiri di Nassiriya per rinnovare il nostro omaggio e la nostra memoria grata alle vittime della strage avvenuta in Iraq il 12 novembre 2003 – le parole del sindaco – Questa pietra non è solo un simbolo marmoreo: è il cuore vivo del ricordo della nostra comunità, un luogo di silenzio e riflessione immerso nella vita quotidiana della nostra città. Sostare qui oggi ha significato fermare il tempo per ricordare che, a distanza di anni, il dolore e l’emozione per quel tragico giorno non sono sbiaditi . In quell’attentato persero la vita diciannove nostri connazionali. Uomini che si trovavano in terra d’Iraq non per muovere guerra, ma per portare pace, sicurezza, ricostruzione e speranza a un popolo ferito. Perché la memoria non resti mai astratta, ma abbia sempre un volto e un’identità, oggi davanti a questo monumento abbiamo pronunciato ad alta voce ciascuno dei loro nomi, come in un ideale appello”.

