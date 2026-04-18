Il «Paes di scires» protagonista in tv con Gerry Scotti

Bareggio, il «Paes di scires», torna sotto i riflettori, e questa volta anche in televisione.

Bareggio, il «Paes di scires», brilla in televisione

Il «paese delle ciliegie» ha infatti conquistato uno spazio nella «Ruota della fortuna», il noto programma condotto da Gerry Scotti grazie all’iniziativa di Paola Cozzi, titolare della cartoleria bareggese Tre Sorelle. Con il supporto dei figli Cristina e Massimo Ferrami, Cozzi ha realizzato un cartello con la scritta «Paes di scires» che è stato mostrato in trasmissione, portando un pezzo di identità locale sul piccolo schermo. A reggere il cartello in favore di telecamera, in apertura di trasmissione, è stato lo stesso Gerry Scotti.

Il tradizionale dolce alle ciliegie per Gerry Scotti e Samira

Non è mancato un tocco di dolcezza, sempre all’insegna delle ciliegie: Scotti è stato omaggiato insieme alla co-conduttrice Samira con il tradizionale dolce alle ciliegie della Pasticceria Bonfiglio, una specialità già apprezzata e premiata nell’ambito di Golosaria. Quello di Paola Cozzi è stato un gesto semplice ma significativo, capace di raccontare le eccellenze del territorio e la passione di chi lo vive ogni giorno. L’iniziativa ha suscitato entusiasmo tra i cittadini, orgogliosi di vedere Bareggio rappresentato in un contesto nazionale.