Sedriano

«La Giunta? Sto ultimando le consultazioni con i candidati e nei prossimi giorni la ufficializzerò». Sulla composizione della squadra che lo affiancherà, il nuovo sindaco di Sedriano Marco Re per il momento non si sbottona.

Il nuovo sindaco Re: "Nessun assessore esterno"

«Dico solo che non ci saranno assessori esterni, poiché abbiamo scommesso su una lista fatta di persone preparate - ha chiarito Re - Sceglierò “per vocazione”».

Di nomi, dunque, per ora non ne sono stati fatti. Papabili, sia per il risultato ottenuto in termini di preferenze sia per l’esperienza, sembrano essere Giuseppe Pisano ed Enrico Rigo. Quest’ultimo è stato sindaco dal 2004 al 2009 e Pisano è stato il suo vice, prima di candidarsi a sindaco nel 2015 e ricoprire l’incarico di capogruppo del Pd negli ultimi sei anni.

Visto il boom di preferenze potrebbe esserci spazio anche per Laura Saracchi, magari con la delega ad Urbanistica e Lavori pubblici vista la sua lunga esperienza lavorativa nel settore. Tra i possibili assessori anche Mariaelena Caon.

In ogni caso l’attesa non sarà ancora lunga: entro dieci giorni dalle elezioni dovrà essere convocato il Consiglio comunale di insediamento, che dovrà tenersi entro i successivi dieci giorni.