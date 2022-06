Il nuovo polo scolastico è in dirittura d'arrivo

Nonostante la complessità di un’opera davvero unica a livello territoriale e alle difficoltà riscontrate in questi anni, procede il cantiere per la realizzazione del nuovo Polo Scolastico inverunese.

Il nuovo polo scolastico in arrivo

Negli scorsi giorni è stato approvato dalla Giunta di Sara Bettinelli il ‘progetto esecutivo’ che porterà a finire gli interventi programmati e ad offrire agli inverunesi una delle scuole più moderne ed ecosostenibili a livello nazionale.

“Dopo le fondamenta, sono già state realizzate le strutture che ospiteranno la scuola media, con annessa mensa – spiega il sindaco Sara Bettinelli – si stanno invece gettando le fondamenta per la palestra delle scuole medie ed inizia a rendersi visibile la mensa delle scuole elementari.”.

Un cantiere all'avanguardia

Gli interventi di costruzione, occorre sottolinearlo, non si sono mai interrotti, anche in virtù delle autorizzazioni alla realizzazione che l’azienda aveva già in mano. Con questo ultimo passaggio sono stati invece definiti gli ultimi passaggi progettuali che porteranno, tra le altre cose, all’avvio della procedura per la certificazione leed platinum in tema di politiche ‘green’.