Il nuovo playground è diventato realtà

Il nuovo Playground di Casorezzo è diventato realtà. Il sindaco: "I cittadini lo utilizzino con senso civico".

La nuova area giochi pronta per l'utilizzo

E' pronta per l'utilizzo, la nuova area giochi che prevede la possibilità di giocare a basket in via San Barnaba a Casorezzo. Ci sono voluti diversi mesi per portare il lavoro a compimento, ma alla fine la soddisfazione è stata doppia, perché, oltre alla conclusione vera e propria dei cantieri, i cittadini, appassionati di basket ma non solo, potranno sfruttare queste giornate che conducono all'estate proprio per disputare partite e scambiarsi qualche tiro e... centrare i canestri.

La raccomandazione del sindaco Giola

Soddisfazione che interessa da vicino anche il sindaco Rosella Giola, che ha subito lanciato un monito ai suoi concittadini: