Il nuovo murales è diventato realtà

Il lavoro di rifinitura è proseguito anche nei giorni successivi all’appuntamento, segno tangibile del grande coinvolgimento che ha visto i protagonisti all’opera. E’ infatti diventato realtà il murales, frutto del bando regionale «La Lombardia è dei giovani», denominato «Good Times», e che ha avuto come protagonisti alcuni personaggi simbolo del romanzo «Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie». Il dipinto ha preso forma sabato pomeriggio in via XXV aprile, in particolare sulle pareti della palestra comunale di San Giorgio su Legnano.

L'evento inaugurale mentre il dipinto prendeva forma: "Un'occasione per fare aggregazione e raccogliere i frutti del progetto"

E’ qui che il sindaco Claudio Ruggeri, insieme agli assessori Comerio e Lazzeroni, hanno presenziato suonando la carica agli autori del murales. Che, come racconta Matteo Farina, della Cooperativa Elaborando, in prima fila nel percorso educativo dei ragazzi che avevano preso parte al bando nel suo complesso,

«Si sono intrattenuti anche per le rifiniture così da completare il lavoro. E’ stato bello vedere come ciascuno abbia fatto la propria parte, i contributi non sono mancati. Sia dai passanti che da alcuni ragazzi che si sono aggiunti a coloro che erano reduci dal progetto Good times, il quale a sua volta aveva preso le mosse dalla iniziativa del Tira tardi». Insomma, ha concluso Farina, «è stato altrettanto bello notare come i ragazzi si siano messi in gioco».

In effetti, la voglia di darsi da fare non è mancata loro, basti pensare che i risultati del progetto, ora, sono gli occhi di tutti.