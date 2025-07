Il nuovo defibrillatore di In Campo con il Cuore consegnato e attivato a Cerchiate e Cerchiarello

AMMINISTRAZIONE

Donato dall’associazione dopo la partita disputata del cuore lo scorso settembre allo stadio di Pero

Un nuovo defibrillatore per potenziare i servizi sanitari a Cerchiate e Cerchiarello.

Il defibrillatore donato al Comune dall'associazione In Campo con il Cuore

Il comandante della Polizia Locale William Rossini, insieme al sindaco Antonino Abbate, ha consegnato all’amministratore unico della farmacia comunale, Elisabetta Conte, un defibrillatore semiautomatico (Dae) di proprietà del Comune, precedentemente collocato nella palazzina della Polizia Locale in via D’Annunzio. Il dispositivo era stato donato al Comune dall’associazione In Campo con il Cuore in occasione della partita di calcio tra la Nazionale Artisti Tv e la Selezione del Cuore, che si è giocata allo stadio di Pero il 14 settembre. La cerimonia ufficiale di consegna del Dae si era tenuta il 13 novembre 2024 in Municipio, alla presenza del presidente dell’associazione, Gianfranco Fasan.

Consegnato all’amministratore unico della farmacia comunale, Elisabetta Conte

Col trasferimento del Dae alla farmacia comunale, l’Amministrazione prosegue nell’ampliamento dei servizi a disposizione di Cerchiate e Cerchiarello, al fine di rendere disponibile ai cittadini e alle associazioni di pubblica assistenza un dispositivo di cardio protezione, nonché di sensibilizzare il territorio sull’importanza delle manovre di rianimazione cardiopolmonare e dell’uso del defibrillatore in situazioni critiche. Questa è una procedura di vitale importanza, in quanto le probabilità di sopravvivenza delle vittime affette da gravi patologie cardiovascolari sono strettamente dipendenti dalla precocità di intervento, da un rapido inizio delle manovre di rianimazione, e, soprattutto, dall’uso di un Dae.