Il nuovo asilo di via Val Seriana pronto per l’apertura

Con l’inizio del nuovo anno scolastico, le prime classi della scuola dell’infanzia entreranno in aula nella giornata di domani lunedì. L’Amministrazione comunale di Lainate inaugurerà il nuovo asilo comunale realizzato su un terreno di proprietà del Comune in via Val Seriana, nuova struttura che sostituirà quella storica di via Gorizia.

«Il nuovo asilo nido accoglierà circa 60 bambini divisi in tre sezioni, piccoli, medi, grandi – afferma l’assessore alle Politiche territoriali per la vivibilità e il Decoro urbano Walter Dell’Acqua – Un progetto che si inserisce in un percorso didattico ed educativo a colloquio con la natura e le strutture circostanti. Lo spazio ha un ruolo fondamentale nel processo di apprendimento e di crescita autonoma dei bambini. Per questo motivo l’edificio è progettato in modo che gli stessi possano agevolmente usufruire di tutti gli ambienti e possano interagire tra loro, anche con l’ausilio di specifici materiali didattici».