Il nuovo asilo di via Val Seriana pronto per l’apertura

Con l’inizio del nuovo anno scolastico, le prime classi della scuola dell’infanzia entreranno in aula nella giornata di domani lunedì. L’Amministrazione comunale di Lainate inaugurerà il nuovo asilo comunale realizzato su un terreno di proprietà del Comune in via Val Seriana, nuova struttura che sostituirà quella storica di via Gorizia.
“Accoglierà 60 bambini divisi in tre sezioni, un percorso didattico ed educativo a colloquio con la natura e le strutture circostanti”
«Il nuovo asilo nido accoglierà circa 60 bambini divisi in tre sezioni, piccoli, medi, grandi – afferma l’assessore alle Politiche territoriali per la vivibilità e il Decoro urbano Walter Dell’Acqua – Un progetto che si inserisce in un percorso didattico ed educativo a colloquio con la natura e le strutture circostanti. Lo spazio ha un ruolo fondamentale nel processo di apprendimento e di crescita autonoma dei bambini. Per questo motivo l’edificio è progettato in modo che gli stessi possano agevolmente usufruire di tutti gli ambienti e possano interagire tra loro, anche con l’ausilio di specifici materiali didattici».
Quattro spazi a disposizione dei bambini e uno potrà essere utilizzato anche dai cittadini di Lainate
All’interno della nuova struttura sono stati realizzati spazi per attività libere, aree per effettuare i laboratori, una mensa dove poter mangiare e spazi riservati alla nanna dei piccoli, oltre naturalmente ai servizi igienici.
«Un quarto spazio multifunzionale, con accesso indipendente, arricchisce la dotazione del servizio educativo per l’infanzia ma, all’occorrenza, è a disposizione della comunità lainatese – prosegue l’assessore Dell’Acqua – Anche lo spazio esterno è stato pensato per favorire il dialogo tra l’edificio con le pareti in legno e le ampie vetrate e la natura circostante».