Il nuovo agente ha cominciato la sua avventura

Ha preso servizio lunedì scorso il nuovo agente della Polizia Locale di Casorezzo Massimiliano Restelli.

La notizia annunciata dal comandante Rachele

A darne notizia sono stati il comandante Nicolò Rachele insieme al sindaco Rosella Giola:

“Come comunità gli diamo il benvenuto e gli porgiamo i migliori auguri di buon lavoro. La sua esperienza e la collaborazione della Cittadinanza porteranno sicuramente buoni frutti”.

“Un valore aggiunto per il nostro comando”

L’arrivo di Restelli, ha commentato il comandante Rachele, rappresenta «un valore aggiunto per il nostro comando. Che vanta un’esperienza trentennale. Sarà ottima la crescita e il miglioramento della nostra realtà dopo questo innesto. Sono soddisfatto della scelta maturata. Ci sarà una grande collaborazione e tanta voglia di fare».

Le esperienze precedenti

In precedenza Restelli aveva lavorato per i Comuni di Parabiago, Nerviano e Ozzero. «Pronto per questa nuova avventura e spero di dare il massimo», ha spiegato il diretto interessato.