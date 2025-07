Il nonno del sindaco compie 102 anni

La festa

Festa a Ossona per l’ultracentenario Basilio Giovanni Venegoni.

Gli auguri del nipote, sindaco del paese

«Rivolgo i miei più affettuosi auguri al nostro stimato concittadino Giovanni, che ho tra l’altro l’onore e la gioia di chiamare nonno, per il prestigioso traguardo dei 102 anni: un esempio di vita, forza e saggezza per tutti noi – afferma il sindaco Giovanni Venegoni - Da parte di tutta l’Amministrazione comunale un sentito augurio di buon compleanno».

La sua storia

Basilio Giovanni Venegoni è nato il 19 luglio 1923 ed è cresciuto e vissuto a Ossona. «A 19 anni, durante il periodo della seconda guerra mondiale, è stato chiamato per andare a combattere per l'Italia in Grecia. Li è stato poi catturato dai tedeschi e portati al campo prigionieri di guerra ad Halle, in Germania – racconta il primo cittadino, nipote del festeggiato - È ancora a casa sua con la moglie, mia nonna». L’ultracentenario ha tre figli, sette nipoti ed è anche bisnonno di cinque pronipoti.