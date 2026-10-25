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Il «no» ai maranza passa attraverso il Piano per il diritto allo studio. Quello di Arconate, in particolare, cuba ben 700mila euro e stavolta intende rappresentare una soluzione concreta per affrontare il fenomeno.

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I rifiuti abbandonati in Piazza Libertà ad Arconate da parte di giovanissimi

Un mix tra attività educative e sportive per affrontare il fenomeno dei maranza

L’Amministrazione comunale varerà infatti un documento che contiene una serie di attività che mirano ad allontanare i giovanissimi dalla strada per consentire loro di crescere sotto altri punti di vista: quelli civici, culturali e sportivi.

Con questo corposo stanziamento (è di quasi un milione la cifra compresa nel documento, ndr), ha spiegato il vicesindaco Fabio Gamba, «Intendiamo affrontare il fenomeno del disagio giovanile attraverso attività come l’educativa scolastica, con progetti legati sia all’educazione civica in senso stretto che quella stradale, al decoro urbano, come indicato nella recente ordinanza che implica, in caso di danni oppure abbandono di rifiuti la possibilità di ricevere una sanzione la cui spesa, nel caso in cui a rendersi autori degli episodi siano minorenni, sono a carico dei genitori, e mettiamo inoltre a disposizione 400 euro di supporto psicopedagogico». Anche le «gite» ai palazzi istituzionali di Regione, Unione Europea vanno proprio nella direzione di far maturare l’importanza dell’educazione civica tra i giovanissimi studenti».

Le principali voci di spesa

Nello stesso documento sono comprese altre voci di rilievo, come i 240mila euro destinati alla assistenza scolastica, il sostegno della misura Nidi gratis (con l’erogazione di 20 euro a 15 famiglie per undici mesi per l’anno 2026/2027) e la mitigazione degli aumenti che riguardano il servizio mensa. Il costo del buono pasto per uno studente arconatese si attesta a 5,50 euro. Costo che non è stato interessato dagli aumenti basati sugli adeguamenti Istat, che vengono invece coperti dal Comune di Arconate stesso, senza gravare sulle famiglie.

Tutte le altre progettualità in essere

Tra le altre progettualità e convenzioni attive, spuntano quella con la scuola materna di Santissimi Angeli Custodi di Arconate, a cui l’Ente destinerà un contributo totale di 40mila euro. La stessa convenzione si ripeterà per altri 3 anni. Una convenzione che sarà ancora in vigore e comporterà l’erogazione di contributo per contenere le rette. Per l’infanzia statale ci sono i progetti teatrali e lo studio della lingua inglese. Il basket debutterà alla scuola dell’infanzia e l’orto, con i suoi risvolti terapeutici, occuperà alcuni momenti dell’orario scolastico degli allievi arconatesi. Previste anche l’uscita al Cineteatro di Magenta, quindi alla Fattoria didattica di Busto Garolfo. Alle elementari anche il progetto di lingua inglese, il basket, che si riconferma, la collaborazione con la Banda che insegna l’uso del flauto ai ragazzi e l’associazione dei Placidi che tornerà a proporre gli spettacoli in dialetto arconatese». Infine, ha segnalato Gamba, «E’ in programmat la gita al Teatro alla Scala, che coinvolgerà le classi quarte della scuola primaria. Lo scopo è quello di avvicinare i bambini alla meraviglia della musica italiana». Sempre i bambini parteciperanno a un progetto dedicato al tema della raccolta differenziata.