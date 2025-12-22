Il Natale della Bcc restituisce valore alle comunità locali

Dalla Bcc Busto Garolfo e Buguggiate 100mila euro a enti e associazione: al centro delle benemerenze natalizie anche la scelta dei dipendenti della banca, che hanno indicato le associazioni in cui sono personalmente impegnati.

Centomila euro a favore di enti, associazioni e parrocchie del territorio: anche per il Natale 2025 la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate rinnova il proprio impegno come banca di comunità, confermando una vicinanza concreta alle persone e alle realtà che ogni giorno operano per il bene comune.

La serata

«Le benemerenze natalizie rappresentano per noi molto più di un contributo economico – commenta il presidente Roberto Scazzosi– Sono il segno tangibile di un legame profondo con il territorio, con chi lo vive e lo costruisce quotidianamente. Essere banca di comunità significa condividere responsabilità, ascoltare i bisogni e sostenere chi lavora per rendere le nostre comunità più solide, inclusive e attente alle fragilità».

La consegna dei contributi si è svolta nel corso di una serie di iniziative che hanno scandito il periodo natalizio e che hanno visto la partecipazione attiva della comunità. Si è partiti dagli aperitivi solidali, ospitati giovedì 11 dicembre nella filiale di Varese e venerdì 19 dicembre nella filiale di Busto Garolfo, per proseguire con i concerti di Natale: domenica 7 dicembre a Buguggiate e domenica 21 dicembre a Busto Garolfo. Momenti di incontro e condivisione durante i quali la banca ha voluto ringraziare e sostenere le numerose realtà associative, sociali, culturali e sportive attive sul territorio.

Un passaggio particolarmente significativo si è svolto durante la cena natalizia dei dipendenti, venerdì 12 dicembre. In questa occasione la Bcc ha scelto di coinvolgere direttamente i propri collaboratori nella destinazione di una parte delle benemerenze. Ogni dipendente ha potuto proporre un’associazione con cui è personalmente impegnato in ambito sociale, di volontariato o associativo; le proposte sono state poi votate, individuando tre associazioni: l’associazione Liberi di Crescere Onlus di Busto Arsizio, l’associazione Pigmento Lab di Busto Garolfo e il gruppo locale di Action Aid a Varese, ciascuna delle quali ha ricevuto il contributo per l’attività.

«I nostri dipendenti sono parte viva della comunità -sottolinea il direttore generale Roberto Solbiati-. Non solo professionisti che lavorano in banca, ma persone che dedicano tempo ed energie al volontariato, allo sport, al sociale. Dare loro voce nella scelta delle associazioni da sostenere significa riconoscere e valorizzare questo impegno, rafforzando ulteriormente il legame tra la banca e il territorio».

La solidarietà

Nel complesso, i contributi hanno raggiunto realtà molto diverse tra loro per ambito di intervento: dal sociale alla cultura, dallo sport all’educazione, fino al sostegno alle famiglie e alle persone in difficoltà.

Nel dettaglio: Associazione Genitori per la promozione umana; Associazione Asd ‘La Rete’; Associazione Croce Azzurra Ticina Odv; Associazione Asd Cdg di Busto Garolfo; Associazione Hacuna Matata di Busto Garolfo; Associazione Centro antiviolenza E.VA odv di Busto Arsizio; Associazione Safety team- Gruppo volontari protezione civile di Busto Garolfo; Accademia calcio bustese asd; Gruppo Nazionale Alpini Busto Garolfo; Corale parrocchiale di Busto Garolfo; Parrocchia Santa Margherita di Busto Garolfo; Oratorio di Busto Garolfo; Corpo musicale Parrocchiale Santa Cecilia di Busto Garolfo; Caritas parrocchiale di Busto Garolfo; Comitato ‘Progetto solidarietà’ di Busto Garolfo gestito dalla Amministrazione Comunale, dalla Parrocchia e della Caritas cittadina e dalla Acli, per il sostegno all’attività sociale volta al reinserimento di soggetti disagiati; Pro loco di Azzate; Pro loco di Buguggiate; Asd Buguggiate calcio; L’Alveare odv; Parrocchia di Buguggiate; Banda Musicale ” Giuseppe Verdi ” di Capolago; L’Amico Fragile odv.

Accanto alle benemerenze destinate alle realtà del territorio, la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate ha approvato anche un intervento speciale di solidarietà, raccogliendo l’invito pervenuto da Federcasse. La banca ha deliberato un contributo straordinario a favore del fondo costituito per sostenere le famiglie dei carabinieri Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Piffari, caduti in servizio a Castel d’Azzano, in provincia di Verona. «Un gesto che intende esprimere vicinanza e riconoscenza a chi ha perso la vita nell’adempimento del proprio dovere e ai loro familiari», sottolineano presidente e direttore generale della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate.