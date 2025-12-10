Una due giorni di feste nelle biblioteche di quartiere di Legnano in vista del Natale: è il programma dei pomeriggi di giovedì 11 dicembre in Canazza e di venerdì 12 dicembre a Mazzafame.

Il Natale arriva nelle biblioteche di Canazza e Mazzafame

Si comincia domani alle 16.30 nella biblioteca dello Spazio 27B con i canti sotto l’albero con le bambine e i bambini della primaria Pascoli, quindi attività circense da strada, libri della Biblioteca da prendere in prestito, creatività, tombolata su prenotazione (allo 0331 1910304) nello Spazio Incontro Canazza e Babbo Natale. Alla festa della biblioteca prenderanno parte tutti i soggetti che animano lo Spazio 27B (Fondazione San Carlo, Academy Rugby Parabiago, ITS Incom, Spazio Incontro Canazza e Terzo Tempo Bistrò, che offrirà cioccolata calda e panettone) i gruppi dei Bibliovolontari e dei Bibliogiovani.

Venerdì 12 dicembre, alle 16, la festa sarà all’altro capo della città, nella biblioteca di Mazzafame di via dei Salici con i canti sotto l’albero delle bambine e dei bambini della primaria Rodari cioccolata calda e panettone, attività circense da strada, libri della Biblioteca da prendere in prestito, creatività e Babbo Natale. La biblioteca di Mazzafame, come l’anno scorso si distingue per l’arredo festivo, l’albero di Natale in lana realizzato all’uncinetto le mattonelle granny square dalle socie dell’associazione Circolo Santa Teresa e dal gruppo delle sferruzzatrici della biblioteca, che hanno anche dato forma ad altri tipi di addobbi e decorazioni.

Anche la festa di Natale nella biblioteca di Mazzafame, oltre ai gruppi dei Bibliovolontari e dei Bibliogiovani, vedrà la presenza delle tante realtà che animano il quartiere; oltre al Circolo Santa Teresa, il Laboratorio di quartiere, l’associazione Pari e Dispari, l’associazione El Condor, il Centro di aggregazione giovanile e il Centro civico Pertini “Il Salice”.