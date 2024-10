"Il motore siamo noi", presentato il film sulla Fpt di Pregnana

In una sala affollata e carica di emozione, nella serata di martedì 1 ottobre si è tenuta la proiezione del film «Il motore siamo noi» realizzato da Paolo Mansolillo e Marco Nicosia.

Fpt Industrial

Il film documentario ripercorre le vicende dei lavoratori della Fpt di Pregnana, l’azienda del gruppo Fiat di via Vanzago di cui, proprio cinque anni fa, il primo ottobre 2019, venne annunciata la chiusura. Presenti a Pregnana nell’auditorium di via Varese Vinicio Peluffo (Parlamentare e Capogruppo PD in commissione attività produttive alla Camera), Silvia Scurati (Consigliera regionale Lega Regione Lombardia), Sara Bettinelli (Consigliera delegata di Città Metropolitana Milano e Vicesindaca di Inveruno), Linda Colombo (Sindaco di Bareggio), Angelo Bosani (Sindaco di Pregnana Milanese) e Stefano Catone (Scrittore ed editore di People): nei loro interventi hanno sottolineato l’importanza di non dimenticare le storie di queste persone, di quei lavoratori che non sono solo numeri ma componenti vitali di una comunità, e di un’economia e ancora l’importanza di una nuova politica industriale italiana che parta dalle persone e non dai numeri.

Persone, non numeri

Durante la serata, i politici hanno enfatizzato l’urgenza di trovare soluzioni alternative, sostenendo che la chiusura della FPT non deve essere un destino ineluttabile, ma piuttosto un’opportunità per rilanciare il dialogo tra lavoratori, aziende e istituzioni.