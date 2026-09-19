Il Mosaiko: un palcoscenico lungo 15 anni

Nata nel 2011 per creare a Corbetta un centro artistico e culturale dove sperimentare le arti performative del teatro, della danza e della musica, l’Associazione culturale Il Mosaiko celebra domenica 20 settembre, con oltre 200 associati attivi, i 15 anni di vita sul territorio. Una grande festa per domani è in programma in via Lamarmora dalle 16 alle 19, con accesso libero e gratuito: prove non-stop di tutti gli strumenti, punti informativi, uno spettacolo teatrale per bambini, «La lampada di Aladino», previsto alle 16.30, giochi di danza per i più piccoli e, naturalmente, il taglio della torta. Lo stesso spettacolo per bambini dai 5 ai 12 anni sarà proposto da Il Mosaiko, con il patrocinio e l’organizzazione del Comune di Corbetta, anche oggi, sabato 19 settembre, alle 10.30 con ingresso libero nel Parco Villa Pagani (o in caso di maltempo in Biblioteca comunale). È consigliato portare un telo per sedersi comodamente sul prato e vivere una mattinata da fiaba piena di magia, avventure e sorprese in compagnia di un divertente genio.

Una storia ricca di arte e spettacoli

Il traguardo dei 15 anni dell’Associazione racchiude una storia straordinaria: oltre cento spettacoli messi in scena, sei stagioni teatrali gestite a Corbetta e Vittuone, dieci festival chitarristici internazionali realizzati, tre concorsi nazionali di teatro vinti, tre contest di danza e numerose borse di studio assegnate, esibizioni al Piccolo e al Litta. «Per l’anno accademico del quindicesimo anniversario non mancano le novità, pensate per stimolare la creatività dei giovani: debuttano infatti i nuovissimi corsi di breakdance e il laboratorio di musical per ragazzi, oltre a un ampliamento di offerta dei corsi di benessere, a partire dal pilates fino alla danza per adulti», afferma Francesca Magistroni, fondatrice e presidente de Il Mosaiko. Il successo dell’Associazione negli anni risiede nell’ascolto del territorio, nella cura e nella continuità delle proposte, nella rete creata con le altre associazioni e con gli enti pubblici e privati della zona. «Molto importante per la nostra associazione è la presenza negli eventi della nostra città: trasformare le piazze di Corbetta in palcoscenici dove i nostri gruppi di danza, di musica e di teatro possono esibirsi è un’occasione di crescita artistica per tutti i nostri allievi», sottolinea Magistroni.

Danza, teatro e musica

«L’Associazione coltiva inoltre un rapporto privilegiato con gli Enti di formazione coreutica, teatrale e musicale quale aspetto qualificante e preferenziale per garantire ai giovani un percorso di crescita culturale e artistica internazionale di alto livello – continua Lorenzo Olivieri, cofondatore del Mosaiko e presidente sino al 2023 del Conservatorio di Novara – A volte il Mosaiko è un passaggio propedeutico verso percorsi formativi sempre più di rilievo ed è bello vedere come i nostri allievi poi tornino in veste di insegnanti o di artisti professionisti ad arricchire la nostra Associazione». Dal 21 settembre inizieranno i percorsi di danza (classica, moderna, contemporanea, hip hop, breakdance, pilates), teatro (infanzia, bambini, ragazzi e adulti), musical e musica (chitarra, pianoforte, canto oltre alla propedeutica per i più piccoli).