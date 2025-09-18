Figura di grande passione e professionalità, Eros ha dedicato tempo ed energie all'Ac Legnano e alla Gs Arconatese

Il mondo del calcio dice addio a Eros Pogliani, per anni ha ricoperto la carica di Direttore Generale all’Ac Legnano e alla Gs Arconatese.

“Con profonda commozione, apprendiamo la notizia dell’improvvisa scomparsa di 𝐄𝐫𝐨𝐬 𝐏𝐨𝐠𝐥𝐢𝐚𝐧𝐢. Nella passata stagione ha ricoperto la carica di 𝐃𝐢𝐫𝐞𝐭𝐭𝐨𝐫𝐞 𝐆𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐥𝐞 del nostro club dopo essere stato Direttore Sportivo dei lilla per due stagioni a partire dal 2021”, fanno sapere dall’Ac Legnano.

Figura di grande passione e professionalità, Eros ha dedicato tempo ed energie alla nostra società, lasciando un ricordo vivo in tutti coloro che hanno avuto il privilegio di lavorare al suo fianco.

“Tutto l’A.C. Legnano, a partire dal 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐒𝐞𝐫𝐠𝐢𝐨 𝐙𝐨𝐩𝐩𝐢, si stringe intorno ai suoi cari in questo momento di dolore ricordando con gratitudine il contributo umano e sportivo che Eros ha donato al club. Ciao Eros, farai sempre parte della nostra storia!”

Il funerale sarà celebrato domani, 19 settembre, alle 14.45 nella chiesa dei Santi Nabore e Felice in via Gulli angolo piazzale Perrucchetti a Milano.

foto facebook Ac Legnano