Il miracolo del Santo Padre: "Papa Benedetto ha curato Vanessa"

Un vero e proprio miracolo firmato da Papa Benedetto XVI e dalla Madonna dei Miracoli di Corbetta. È una storia a lieto fine quella della giovane Vanessa, ora splendida 11enne. Per raccontare al meglio questa vicenda però serve fare un tuffo nel passato con un salto temporale di più di dieci anni tra il 2010 e il 2011, quando la mamma di Vanessa, Silvia Colombo di Marcallo, era in dolce attesa. Un momento magico quello della gravidanza con il pancione che pian piano cresce parallelamente alla meraviglia della vita che si accende sempre più e la felicità di una famiglia che si appresta ad accogliere un nuovo componente.

Ed è proprio questa felicità che è stata minata da una notizia terribile che nel giro di pochi istanti stava per cambiare tutto, come raccontato da nonna Maria Luisa Balzarotti.

«Mia figlia aveva già fatto la prima visita dal ginecologo e tutto procedeva per il meglio - spiega - Alla seconda visita però il dottore ci ha dato la brutta notizia. Durante l’ecografia il ginecologo aveva scorto come una sorta di aureola che avvolgeva il piccolo corpicino che Silvia portava in grembo. Il feto era come avvolto da una seconda pelle. Una pelle che il ginecologo disse che avrebbe causato gravi danni cerebrali alla bambina».

La diagnosi del medico non lasciava spazio a molte speranze. Il fulmine si era appena abbattuto sulla famiglia e la felicità ben presto si è trasformata un incubo che ha fatto sprofondare la famiglia nelle tenebre. Tenebre che giorno dopo giorno si facevano sempre più cupe, accompagnando mamma Silvia verso l’esame successivo: la villocentesi, che avrebbe dovuto confermare la diagnosi iniziale.

Di fronte ad un macigno che stava per schiacciare e spezzare ogni speranza della famiglia, la tenacia e la forza di nonna Maria Luisa hanno però prevalso, rivelandosi un fattore importantissimo per l’epilogo finale.

«Vista la situazione mi sono fatta coraggio ed ho contattato Enzo Alemani - continua la nonna - Conoscevamo bene i Devoti della Madonna dei Miracoli, eravamo stati infatti con loro in diversi pellegrinaggi e sapendo bene dei rapporti di Enzo con il vaticano ho chiesto a lui se fosse possibile scrivere una lettera a Papa Benedetto XVI. Enzo non mi ha nemmeno fatto finire la domanda e mi aveva già risposto: “Prepara la lettera che la inviamo subito”».

Armata di carta e penna, nonna Maria Luisa ha iniziato a scrivere:

«A sua Santità Benedetto XVI. Sono mamma e nonna, A lei Santo Padre mi rivolgo per mia figlia Silvia in attesa di una bimba “Vanessa” che nascerà a luglio, in quanto questa gravidanza è un po’ sofferta. Mi rivolgo a lei Santo Padre per una preghiera e una benedizione apostolica per la famiglia. Con affetto e devozione la ringrazio».