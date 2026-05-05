Sabato 9 maggio, il Castello Visconteo di Legnano farà da cornice a un importante appuntamento politico e culturale che vedrà protagonista il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

Il Ministro Valditara a Legnano per una lectio magistralis

Dalle ore 18.30 alle 20, il Ministro Valditara terrà infatti una lectio magistralis incentrata su un tema cruciale per il dibattito istituzionale odierno, intitolata “Il Valore dei Territori”.

L’evento, promosso e organizzato dal Tavolo Identità della Lega Giovani Lombardia in stretta collaborazione con la Lega di Legnano, nasce con l’obiettivo di accendere i riflettori sull’importanza delle radici, delle peculiarità locali e dello sviluppo territoriale nel più ampio contesto nazionale.

La scelta di una location storica e profondamente simbolica come la fortezza legnanese sottolinea la volontà di radicare la riflessione proprio nei luoghi che incarnano la storia e l’identità del tessuto sociale locale.