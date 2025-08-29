IL PROGRAMMA

L'associazione A. De Gasperi e il Comune di Parabiago presentano in oratorio «Nei luoghi deserti costruiremo con mattoni nuovi”

Il Meeting di Rimini fa «tappa» anche a Parabiago: l'Associazione A. De Gasperi e il Comune di Parabiago presentano «Nei luoghi deserti costruiremo con mattoni nuovi”.

La kermesse comincerà domenica per terminare poi martedì

Teatro dell’iniziativa sarà quello dell’oratorio San Lorenzo e Sebastiano di via don Giacomo Bianchi, che ospiterà la kermesse da domenica a martedì 2 settembre. Tre serate di riflessioni che cominceranno alle 21, anche se dalle 19.30 sarà possibile cenare insieme con servizio bar e griglia. In caso di maltempo, cena e incontro le iniziative si terranno all’interno dell’oratorio.

Il programma nel dettaglio

Domenica 31 agosto, alle 21.15, è prevista la proiezione del docufilm "Osama, in viaggio verso casa", presentato in prima assoluta al Meeting di Rimini, con Luca Mondellini, regista, e Andrea Avveduto, autore. Lunedì 1 settembre sarà la volta dell'incontro dal titolo "Nei luoghi deserti costruiremo con mattoni nuovi", un dialogo con le fondazione e le realtà sociali operanti sul territorio di Parabiago e Legnano. Martedì 2, sempre alle 21.15, il concerto degli S-band-ati, una serata di musica insieme.

L'appello lanciato dagli organizzatori

«Partecipa a questa tre giorni di cultura, film, dialogo e musica», l’appello lanciato dagli organizzatori in vista dell’evento che sarà a ingresso gratuito e aperto a tutti. Durante le serata dalle 19.30 sarà possibile cenare in compagnia con servizio bar e griglia.