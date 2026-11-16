Il Magentino piange Marisa Sestagalli, una vita dedicata all’impegno sociale e civile

Era residente a Ossona, dove si era candidata sindaco nel 2019 ed era poi entrata in Consiglio comunale. È stata anche assessore del Comune di Mesero, prima presidente della Rsa don Cuni di Magenta, fondatrice delle Donne Democratiche dell'Est Ticino, attiva nella sezione del Pd di Mesero, Marcallo e Ossona

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Lutto nel Magentino. Tutto il territorio piange la scomparsa di Marisa Sestagalli, 72 anni, da tutti conosciuta per il suo grande impegno sociale e civile, anche nell’ambito della politica. Residente a Ossona, dove si era candidata a sindaco nel 2019 ed era poi entrata in Consiglio comunale, è stata anche assessore del Comune di Mesero, presidente della Rsa don Cuni di Magenta, fondatrice delle Donne Democratiche dell’Est Ticino, attiva nella sezione del Pd di Mesero, Marcallo e Ossona.

L’impegno politico e sociale

«La scomparsa di Marisa lascia un vuoto nella comunità ossonese e nel mondo dell’impegno civile e politico locale – afferma il consigliere comunale Sergio Garavaglia, capogruppo di Insieme per Ossona – Una donna che ha dedicato una parte importante della propria vita al servizio delle persone, alla partecipazione democratica e alla ricerca del bene comune. Un abbraccio al marito Valentino e alla mia alunna Vittoria. Donna e mamma splendida, Marisa aveva fatto dell’attenzione verso gli altri anche una scelta professionale, lavorando nell’ambito del servizio sociale. Una sensibilità che aveva accompagnato il suo percorso pubblico, caratterizzato dall’interesse per i problemi delle famiglie, delle persone più fragili e della comunità».

Il suo impegno politico l’aveva portata a ricoprire il ruolo di assessore nel Comune di Mesero e, nel 2019, a candidarsi alla carica di sindaco di Ossona alla guida della lista civica Vivere Bene a Ossona, espressione dell’area di centrosinistra. Eletta in Consiglio comunale, aveva continuato a partecipare alla vita amministrativa del paese dai banchi della minoranza. «Al centro della sua proposta politica c’era un’idea precisa: costruire una comunità capace di dialogare, coinvolgere i cittadini nelle decisioni e superare le contrapposizioni attraverso la collaborazione – ricorda Garavaglia – Un modo di intendere la politica che riconosceva nella partecipazione e nell’ascolto strumenti fondamentali per migliorare la vita del paese. Al di là delle appartenenze politiche e delle differenti opinioni, resta il valore di una donna che ha scelto di mettersi a disposizione della collettività, assumendosi la responsabilità delle proprie idee e portandole avanti con convinzione».

Secondo Sergio Garavaglia, la morte di Marisa Sestagalli «è anche l’occasione per ricordare quanto sia prezioso, soprattutto nelle piccole comunità, il contributo di chi dedica tempo, energie e passione alla vita pubblica – sostiene – Ossona perde una protagonista della propria storia civile recente, una donna che ha attraversato stagioni diverse della politica locale mantenendo vivo il proprio legame con il territorio. Alla famiglia e a quanti le hanno voluto bene giungano le nostre più sincere condoglianze, mie, di mia moglie e di mia figlia Camilla, vicina da sempre a lei ai suoi cari. Ciao Marisa, il tuo impegno e la tua presenza nella vita della nostra comunità meritano di essere ricordati con rispetto e riconoscenza».

Il cordoglio del territorio e il funerale

A ricordarla con affetto sono anche, tra gli altri, l’ex sindaco (dal 1990 al 2004) di Mesero Teresio Molla, con cui Marisa Sestagalli ha condiviso l’impegno amministrativo operando in Giunta come assessore, e l’attuale sindaco di Magenta Luca Del Gobbo, che afferma: «Ho di lei un bellissimo ricordo. Prima presidente della Don Cuni, con cui abbiamo avviato l’attività della nostra casa di riposo. Sono vicino ai familiari in questo momento doloroso». Il funerale sarà celebrato mercoledì 18 novembre alle 15 nella chiesa parrocchiale di Ossona.