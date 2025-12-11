Il magentino piange Giuseppe Cantoni

Addio a Giuseppe Cantoni, classe 1969, ex consigliere comunale e capogruppo di Forza Italia a Magenta ed ex assessore a Santo Stefano Ticino.

A piangerlo anche Giulio Gallera, Presidente Commissione speciale PNRR presso Consiglio regionale della Lombardia

“Ieri sera ci ha lasciato Giuseppe Cantoni un grande amico con cui ho condiviso un lungo tratto del mio percorso politico. Giuseppe era un ragazzo che viveva l’impegno amministrativo, e’ stato consigliere comunale di Forza Italia e capigruppo a Magenta ed assessore a Marcallo con Casone , e l’impegno politico, era membro del coordinamento provinciale di Forza Italia e dirigente territoriale, con grande entusiasmo e serietà; sempre con il sorriso e sempre operativo. Ciao Giuseppe grazie della tua amicizia e grazie di essermi sempre stato vicino. Sei stato e sei una bella anima che da oggi brilla nel cielo. Rimarrai sempre nel mio cuore”.