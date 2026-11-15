Il maestro Fabio Prina si laurea al Conservatorio e porta sul palco la sua Corale

Ha conseguito la laurea magistrale in Strumentazione e Composizione per orchestra di fiati presentando brani originali. Con lui un’orchestra di 40 elementi e i coristi che guida da 35 anni.

Aggiungi Prima Milano Ovest alle tue fonti preferite

Importante traguardo artistico e accademico per il maestro Fabio Prina, da 35 anni alla guida della Corale Stefanese di Santo Stefano Ticino.

La laurea di Fabio Prina al Conservatorio Verdi

Sabato 24 ottobre, nella Sala Puccini del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, il musicista ha conseguito la laurea magistrale in Strumentazione e Composizione per orchestra di fiati. Diplomato in trombone e bassotuba nello stesso Conservatorio milanese, Prina vanta una trentennale esperienza come docente di musica e formatore strumentale, affiancata da un’intensa attività di direzione corale e composizione.

Dal jazz alla musica sacra: i brani originali della tesi

Per l’esposizione della propria tesi accademica, il maestro ha presentato una serie di brani originali, da lui composti, spaziando dalle sonorità jazz con ritmi brasiliani alla musica sacra, fino a una suite d’ispirazione cavalleresca. Per l’esecuzione si è avvalso di un’orchestra di fiati di 40 elementi, tra professionisti e giovani talenti, da lui appositamente formata.

La Corale Stefanese sul palco con il suo direttore

A completare la prova è stata la partecipazione della Corale Stefanese, chiamata dal proprio direttore a interpretare il brano originale «Ode a Santa Cecilia». L’evento ha rappresentato un momento di forte emozione per i coristi, suggellando un legame artistico e umano che dura da oltre tre decenni, caratterizzato da un’intensa attività concertistica sul territorio milanese e da numerose collaborazioni culturali.

«Un onore immenso»

i componenti della Corale Stefanese spiegano:

«Essere al fianco del nostro direttore in un contesto così prestigioso è stato un onore immenso. Desideriamo esprimere a Fabio la nostra più profonda gratitudine per aver voluto condividere con il suo coro questo traguardo fondamentale. La passione e la dedizione con cui ci guida da 35 anni continuano a essere per tutti noi motivo di orgoglio e uno stimolo a guardare con entusiasmo ai prossimi impegni canori».