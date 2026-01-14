Come ormai consuetudine il Legnano Castello Le Robinie, sotto la presidenza di Alberto Romanò, ha incontrato il Governatore del Distretto 108 ib1 Lorenzo Paolo Terlera presso la Contrada di Sant’Ambrogio.

Il Lions Legnano incontra il Governatore del distretto

Presenti alla serata il Presidente della 3° Circoscrizione Rita Paone, il Presidente della Zona B Marco M. Rotondi, il Segretario del Distrettuale Massimo Donato e il Gran Priore della Contrada e socio lions, Ermenegildo Pizzo.

Sempre come tradizione il Governatore è stato invitato a vivere l’esperienza della “cena medioevale” magistralmente preparata dai cuochi della Contrada di Sant’Ambrogio.

Non è mancata l’appassionata e coinvolgente decantazione dei cibi, degli usi e dei costumi dell’epoca, da parte della Gran Dama di Contrada Rosanna Garavaglia.

Il consiglio del club

Prima della piacevole e particolare proposta conviviale, si è tenuto il Consiglio di Club in occasione del quale il Governatore ha illustrato gli obiettivi strategici e le linee programmatiche del suo mandato, ben espresso dal motto “GUIDIAMO IL CAMBIAMENTO” – LEAD TO CHANGE – e ascoltato dal Presidente Alberto Romanò le attività, le iniziative ed i service realizzati o in corso di realizzazione da parte del Club, fra i quali ricordiamo: Borse di Studio in occasione della Giornata dello Studente organizzata dalla Fondazione Famiglia Legnanese, partecipazione alla Giornata Nazionale della Coletta Alimentare, realizzazione Spesa Solidale con derrate donate alle Caritas cittadine, Zaino Sospeso con materiali didattici consegnati ai doposcuola organizzati dalle parrocchie della città, collaborazione con Malaika Children’s Friends onlus nel sostenere percorsi di studio e di formazione professionale di ragazzi ospitati nella loro casa di Arusha in Tanzania.

La serata si è conclusa con il classico suono della campana.