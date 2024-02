Il Lions club Maggiolini ha festeggiato le Forze dell'ordine

Per la sedicesima volta, ieri, domenica 25 febbraio, è andata in scena la giornata della Festa per le Forze dell’Ordine organizzata dal Lions Club Parabiago Giuseppe Maggiolini con la grande collaborazione dell’Amministrazione comunale parabiaghese che ha messo a disposizione per l’evento la Sala consiliare.

Il "grazie" alle Forze dell'ordine; presenti le cariche istituzionali e associative

"Notte e giorno, turni o non turni le Forze dell’Ordine sono sempre presenti per fare il proprio lavoro per noi e per la nostra sicurezza": questo l'jncipit dell'incontro che ha subito visto il saluto del Governatore del Distretto 108Ib1 Alberto Frigerio, che per la maggior parte della giornata ha rappresentato con orgoglio il Club, le parole del Past Governatore Danilo Francesco Guerini Rocco, del sindaco Raffaele Cucchi nonché del senatore Mario Mantovani, che unanimemente hanno riconosciuto l’importanza della premiazione e ne hanno condiviso a pieno gli intenti. Il club ha colto l’occasione per ricordare, con un momento di silenzio, il socio Lions Mauro Mellere scomparso da pochi giorni riconoscendo in lui una persona corretta, semplice e solare ma, soprattutto, sempre pronta a dare una mano a tutti e a condividere la voglia di vivere e di creare situazioni belle e gradevoli per i più sfortunati: grazie Mauro per quanto hai dato.

Gli altri momenti

Un fuori programma ed al tempo stesso una sorpresa è stata la consegna al sindaco di Somma Lombardo Stefano Bellaria della pin “Mani Caritatevoli” che costituisce uno dei più importanti riconoscimenti di Lions Club International Foundation da conferire sia ai Lions che ai non Lions quando con la loro specchiata attività impersonano i principi lionistici e mettono in pratica il motto We Serve. Prima della parte essenziale della manifestazione costituita dall'intervento dei vari Comandanti per illustrare ai presenti le motivazioni per premiare i militi sono stati trasmessi due filmati diretti ad esemplificare l’attività dei Lions nel mondo e quella del L.C. Parabiago Giuseppe Maggiolini nel proprio territorio ma anche a più ampio raggio.

Tutti i protagonisti delle premiazioni

Per la Polizia di Stato il vice Questore dott.ssa Ilenia Romano ha segnalato il sovrintendente Alessio Tiozzo; per i Carabinieri il Maresciallo Pietro Francesco Laghezza Comandante la stazione dei Carabinieri di Legnano ha presentato il Vice Brigadiere Giulio Alfonsino; per la Guardia di Finanza il Tenente Colonnello Biagio Maurizio Agosta Comandante il Gruppo della Compagnia della Guardia di Finanza di Legnano ha indicato il luogotenente Cariche Speciali Isidoro Igino Marenna; per i Vigili del Fuoco si è aggiudicato il riconoscimento il Vigile del Fuoco Davide Cairoli presentato con emozione dal Capo Reparto Mario Merenda; per la Polizia Locale il Comandante Angelo Imperatori Antonucci della Polizia Locale di Parabiago ha nominato l’Agente di Polizia Locale Nicola Permanente, mentre per la Protezione Civile il presidente Diallo Ndiaye ha encomiato la socia Liliana Piva.