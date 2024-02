Il sindaco di Parabiago Raffaele Cucchi ha consegnato ieri sera, 22 febbraio, gli encomi agli agenti di Polizia Locale cittadini che si sono distinti per il loro lavoro svolto.

Consegnati gli encomi agli agenti di Polizia Locale

"Come Amministrazione riteniamo doveroso rimarcare due operazioni in cui agenti, ufficiali e comandante si sono distinti in prontezza, professionalità e spirito di collaborazione con altre Forse dell’Ordine avendo come primo e unico obiettivo la celerità degli interventi per la salvaguardia della nostra incolumità e sicurezza".

L’8 novembre 2023 il Vice Commissario Domenico Giardino, l’Agente Pietro Terrevazzi e l’Assistente Esperto Matteo Borroni, sono intervenuti con prontezza durante un dei consueti controlli su un veicolo dimostrando notevole discernimento nella valutazione della situazione. Hanno collaborato sinergicamente con i colleghi e hanno richiesto tempestivamente l'assistenza di un'altra forza di polizia, evidenziando una coordinazione esemplare tra reparti diversi.

La pattuglia ha mostrato uno straordinario spirito investigativo, analizzando tempestivamente la documentazione e le persone coinvolte.

"Grazie all'acuto intuito operativo, è stato individuato un passeggero con un documento falso per l'espatrio, conducendo all'arresto immediato. Inoltre, è stata effettuata la traduzione in carcere di un altro passeggero con un Mandato di Arresto Europeo dalla Germania, dimostrando la profonda conoscenza delle normative internazionali e la capacità di agire in conformità con le leggi vigenti. Gli operanti hanno mostrato una preparazione tecnica esemplare e un lodevole spirito di servizio, contribuendo al successo dell'operazione. L'esempio fornito dalla pattuglia rappresenta un faro luminoso nella sicurezza pubblica, confermando la dedizione costante e il valore inestimabile che questi professionisti portano al servizio della città".

Foto 1 di 6 Foto 2 di 6 Foto 3 di 6 Foto 4 di 6 Foto 5 di 6 Foto 6 di 6

L'intervento per tutelare il presepe e la chiesa

Il comando ha effettuato un’altra importante operazione: era il 15 dicembre 2023 quando un incendio doloso al Presepe presso la Chiesa di S. Elisabetta a Villastanza ha scosso non solo Parabiago, ma anche l’opinione pubblica nazionale.